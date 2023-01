Sempre, quan comença un nou any, és el moment de plantejar-nos objectius i reptes que ens agradaria que es fessin realitat durant els acabats d’estrenar 365 dies.

2023 no només no és diferent en aquest sentit sinó que, precisament amb les eleccions del mes de maig, ens brindarà l’oportunitat de fer realitat els desitjos que puguem tenir com a poble.

En anys com aquest, afloren amb més força tots els reptes que fa massa temps que tenim pendents i que, malgrat els propòsits d’any nou de cada any, continuen sense solució.

A l’Escala, d’aquests, en tenim diversos, com l’accés a l’habitatge; un tema històric que no hi ha manera que millori. Hem d’aconseguir que totes les famílies escalenques puguin desenvolupar el seu projecte de vida a l’Escala i no hagin de marxar del poble perquè no troben un lloc on viure.

Des d’ERC l’Escala, fa temps que hi insistim i que treballem per trobar solucions modernes i innovadores a aquest tema. Hem proposat diverses accions com la rehabilitació dels habitatges que l’Ajuntament té en propietat o l’adquisició de pisos en barris diferents per oferir de lloguer assequible, però creiem que cal fer un pas més.

Aquest 2023 proposem apostar per l’habitatge cooperatiu i, si la força de les urnes ens ho permet, treballarem per engegar el primer projecte amb aquesta modalitat abans d’acabar aquest mateix any.

L’habitatge cooperatiu és una solució que es va implantant amb èxit a molts municipis i que donaria l’oportunitat als joves, per exemple, de trobar lloguers assequibles al poble i, per tant, com deia, de poder desenvolupar el seu projecte de vida al poble.

Un model econòmic i que fomenta les relacions veïnals que pot ser un gran impuls per aquest tema, a l’Escala.

Per altra banda, i sense cap mena de dubte, un dels reptes que tindrà l’Escala els pròxims anys serà l’equilibri entre el turisme i la vida quotidiana. Si som capaços d’aconseguir omplir de vida totes les places de tots els barris del poble a l’hivern, serem un referent turístic sense competència a l’estiu. És per això que hem d’invertir anualment per millorar els serveis de tots els barris i obtenir així condicions de vida dignes per als veïns i una imatge d’alta qualitat per als visitants.

2023 ens torna l’oportunitat de mirar el futur amb il·lusió i energia i ens permetrà somiar, créixer i avançar!