Una de les activitats que s’han convertit en tradicionals a Figueres durant les festes de Nadal, i també a altres indrets de Catalunya, és la representació del Primer Nadal dels Pastors amb text de Mossèn Rossend Fortunet i que enguany compleix 99 anys. L’any vinent, i ja ha estat anunciat, el llibret de l’obra en compleix 100, però faci els que faci continuarà essent una de les cites habituals per a molts figuerencs.

Tot i que l’escenografia ha anat evolucionant amb els anys, de manera que és més atractiva als espectadors, l’essència és la mateixa i probablement això sigui la clau del seu èxit; això, i la certesa que et trobaràs a l’escenari amb un munt de cares conegudes, amants del teatre, de totes les edats i que s’apleguen durant aquests dies -amb assaigs durant mesos, també cal dir-ho-, per oferir-nos aquesta peça de teatre musical que, tot i les seves profundes arrels cristianes, s’obre a tothom.

Penso que hom té una idea dels Pastorets que va més enllà de la representació en sí, i connecta de manera personal amb els espectadors. Som molts els que cada any hi anem, i des de fa molts anys. Sovint aquesta connexió és familiar, de quan t’acompanyava la padrina o els avis essent petits, a quan has acompanyat tu a la teva de família. La presència de mainada, a l’escenari però també al pati de butaques, és el millor símptoma de continuïtat en el temps.

Al capdavall el Primer Nadal dels Pastors és una manera d’explicar el que representen les dates que celebrem en aquestes èpoques, com és el naixement del nen Jesús i l’inici de la fe cristiana i que també és en la nostra tradició judeocristiana el punt d’inflexió entre l’any sortint i l’entrant; entre el vell i el nou, entre l’esperança i el capteniment.

Esperarem al centenari dels Pastorets, i recomano tornar a veure’ls aquest any que en fan 99, per celebrar des de La Cate, les festes nadalenques i aquest Any Nou que tot just acabem d’encetar. Feliç 2023 i que sigui millor que el que hem deixat.