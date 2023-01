Benvolgut lector, encetem any nou, i ja se sap la dita: «any nou, vida nova», o no. Un any electoral, un any en que potser s’acabarà la guerra a Ucraïna, o potser en començarà una altre als Balcans. Un any de crisis, o no? Un any de pujades de preus, i d’inflació desbocada o ans al contrari de control de la inflació.

En definitiva un any ple d’interrogants, en que ja veurem com va tot plegat. D’entrada l’iniciem brindant i celebrant que ja soms un any més savis, i que ja n’hem passat un altre, també recordant els benvolguts absents, i com no, desitjant que tinguem un bon any 2023.

Són dies de propòsits, de marcar objectius nous, i d’iniciar amb il·lusió un nou període a les nostres vides. En clau local, a Figueres esperem obrir la casa natal de Salvador Dalí, el que implica realitzar un somni iniciat molts anys enrere, amb la compra d’aquest immoble per part del nostre Ajuntament, i el que sens dubte serà una gran noticia i un gran nou punt d’interès per a la nostra ciutat.

D’altra banda, el proper mes de maig hi hauran eleccions municipals, i els ciutadans escolliran els seus representants per un nou període de quatre anys, serà Jordi Masquef el nou alcalde? O continuarà l’actual alcaldessa Agnès Lladó? O a la fi Pere Casellas arribarà a l’alcaldia figuerenca? O potser hi haurà alguna sorpresa de darrera hora? Interrogants que els vots dels veïns i veïnes de Figueres aclariran en pocs mesos, després de Fires.

Dit això, us proposo que tots els figuerencs i figuerenques fem un propòsit especial: Defensar la nostra ciutat, recuperar l’orgull figuerenc, canviar el discurs i canviar la ciutat, remar tots en la mateixa direcció, perquè tots els que estimem aquesta ciutat fem tot allò que estigui a les nostres mans per millorar-la i valorar-la com cal. Manllevant i adaptant la famosa frase del president Keneddy: «No et preguntis que pot fer la teva ciutat per tu, pregunta’t que pots fer tu per la teva ciutat».

Jo m’hi apunto, i parlaré amb tothom que faci falta –malparlin o no de la ciutat– per intentar que es sumin a fer de Figueres una ciutat molt millor, per dintre d’uns anys estar orgullosos del llegat deixat a les noves generacions.

Bon any a tothom! I bons Reis, espero us portin moltes coses!