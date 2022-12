Un any més hi tornem a ser. Arribem al desembre, i entre mig d’activitats de Nadal, i de reunions per tancar l’any i fer front als reptes del 2023, ens parem a mirar tot el que hem fet aquest 2022.

Després de dos anys molt durs marcats per la pandèmia, aquest 2022 hem vist com les restriccions s’anaven suavitzant fins a viure pràcticament sense elles. Hem pogut tornar a celebrar actes, abraçar-nos i tornar a les reunions presencials. Ho havíem trobat molt a faltar. Per fi, hem pogut governar amb normalitat, sense haver de buscar els recursos d’on no hi eren per a fer front a un obstacle tan gran i complex com ha estat la covid-19.

L’essència d’aquest govern ha estat, des del primer moment, la voluntat de fixar-nos en allò que ens uneix, i que compartim amb la majoria de figuerencs: millorar el benestar de la ciutadania. I aquest any ho hem demostrat més que mai.

Hem invertit 1.150.000 EUR en renovar l’enllumenat públic, que feia massa anys que no es millorava, hem asfaltat carrers, ampliat la plantilla de la Guàrdia Urbana, apostat pel Pla de xoc en equipaments esportius i per millorar la neteja viària. Hem celebrat el Mobile Week, l’Acústica, la Fira de la Cervesa, les fires de la Santa Creu, i hem potenciat les fires de Sant Pere, i ho hem fet, per fi, sense restriccions. Hem obert convocatòries per a habitatge per a persones joves i persones grans, per a garantir que tothom pugui accedir a un habitatge digne i assequible. Hem inaugurat l’espai per el dol perinatal al cementiri de Figueres, perquè posem sempre a les persones al centre de les decisions, en tots els àmbits. En definitiva, amb l’objectiu de fer de Figueres una ciutat més cultural i esportiva, més familiar i participativa, més social, més segura, més dinàmica i segura i més verda i sostenible.

Ha estat un any de bones notícies per a Figueres, i d’entre aquestes, cal que destaquem els Fons Next Generation. Unes subvencions que rebem des de la Unió Europea, que ens ajuden a fer front a la manca de finançament que tenim des dels municipis. Des de Figueres ens hem posat mans a la feina i hem treballat de valent per a presentar-nos a les convocatòries pertinents.

Els fons no han sigut fàcils d’aconseguir, ha estat fruit de la perseverança i del treball del consistori per aconseguir-los. Des del govern tenim una clara voluntat per impulsar el sector turístic d’una manera eficient i sostenible i per fi, ho podrem fer amb els 2,6 milions d’euros dels Fons Next Generation per desenvolupar el Pla de Sostenibilitat Turística, a banda, també d’altres per la Reforma del Museu de l’Empordà, la rehabilitació d’habitatge o la millora d’accessibilitat a diferents equipaments municipals.

Son projectes que veuran la llum en els propers mesos, i alguns tardaran anys, però palesen una clara mirada a mig i llarg termini per als figuerencs i figuerenques.

Un any més, continuarem treballant incansablement per la cohesió social, per la creació d’espais comuns, per generar identitat, recuperar l’orgull de ciutat i per fer efectius els valors republicans que ens caracteritzen.