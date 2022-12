Diuen que som seriosos i formals, però també tancats i un pèl ensopits, que som molt de portes endins, poc solidaris i, sobretot, molt garrepes. Als catalans, com a totes les nacionalitats, ens jutgen amb una sèrie d’estereotips que sovint són exagerats.

Però, hi ha una data a l’any en què algunes d’aquestes afirmacions canvien i demostrem al món que, potser, no es corresponen del tot amb la realitat.

Coincideix amb dates properes a Nadal i es diu La Marató.

El que va començar fa 31 anys com una recol·lecta que TV3 va organitzar per ajudar els malalts de leucèmia, on es va recaptar poc més d’un milió d’euros (al canvi de les pessetes), amb els anys s’ha convertit en un fenomen que gestiona la mateixa fundació i que recapta quantitats gens menyspreables que ajuden molta gent. Aquest diumenge vinent es farà una nova edició on, ben segur, es batrà el rècord de més de 12 milions de l’any passat.

La llarga jornada de trucades, ateses des de taules multitudinàries farcides de voluntaris i encapçalades per famosos fent d’esquer a primera fila, s’ha anat modernitzant amb moviments online, transferències i Bizum, tot i que, encara, a molts ens agrada sentir la veu a l’altre costat de l’auricular. I, més enllà de l’espectacle televisiu, la feina no s’atura durant tot l’any i té el suport de les empreses, els col·lectius mèdics, els ajuntaments i les entitats que hi col·laboren.

A l’Alt Empordà, per exemple, s’organitzaran aquest cap de setmana més de 70 activitats solidàries en 35 localitats, per aconseguir fons, aquest per any per la salut cardiovascular, amb el lema Bum-Bum. La Marató s’ha convertit en un fenomen que ha anat creixent amb els anys, imitat per altres cadenes de televisió i que desperta admiració arreu. Segurament és el moment de l’any en què els catalans ja no som tan tancats, ni tan poc solidaris i, sobretot, gens agarrats. Però els estereotips revifaran l’endemà i, quan hagi passat la notícia, ens tornaran a veure com sempre ho han fet i la vida continuarà.

Això sí, hi haurà uns malalts del cor que estaran agraïts que tants catalans el tinguem tan gran.

Que diguin el que vulguin, aquest diumenge participeu de la festa, de les activitats del vostre poble, truqueu o entreu a la web de La Marató.

Bum, Bum, que la solidaritat bategui.