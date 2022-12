Que bé una setmana amb una bona notícia. Que si les bones notícies no són notícia, que si happyflowers, que si ja es veurà... Doncs no bona, no, excel·lent notícia: un nou ateneu a Figueres obert a la gent i a la comarca. Un tràiler sencer de bones notícies futures. Actes culturals i socials, actuacions, reunions, creació de projectes... o senzillament un espai on passar l’estona. Educació crítica, reflexió i interacció social.

La Iaeden-Salvem l’Empordà, el Centre Excursionista Empordanès i Òmnium Cultural Alt Empordà entomen el repte. El nou Ateneu arriba per enfortir la vida social i cultural de la ciutat i de la comarca, diuen les promotores de la iniciativa. Un espai col·lectiu per omplir de somnis, de llengua, cultura i natura. S’ha obert una campanya de col·laboracions econòmiques per adequar les instal·lacions: omplim250.cat. Es necessiten 30.000 euros.

Transformar un local per transformar la societat empordanesa. Per fer-la més justa i cohesionada. Les tres entitats tenen prou història i prou tradició i prou currículum per merèixer un vot de confiança. I prou valentia, ja d’entrada, per posar a sobre la taula, entre altres, aquests tres eixos de treball: lluita contra el retrocés del català, contra l’auge de l’extrema dreta i contra les conseqüències del canvi climàtic. No és posar-s’hi per poc, no. Cap dubte que són tres aspectes claus per al futur d’un Empordà amenaçat per molins de vent reals i per altres d’imaginaris de la mà d’una dreta masclista, xenòfoba, homòfoba i intolerant que guanya terreny. L’hora és greu i l’acció és urgent.

El Cafè Espanyol resta en silenci. La Sala Edison, també. Una ciutat que últimament no rep massa elogis ni té massa res a celebrar. Està molt bé que tres entitats compromeses amb el territori, la llengua i la comarca, i amb idees de futur uneixin forces i creïn un espai. Un espai per omplir-lo de vida i lluita i somnis. Tant de bo no n’hi hagi prou amb 250 m² i la vida, la lluita i els somnis surtin per les finestres i s’escapin per la porta i prenguin els carrers. Ai, els carrers! Un nou ateneu ben a prop dels carrers que van respirar Salvador Dalí i Narcís Monturiol, però amb una vida, unes lluites i uns somnis renovats. Que ja toca...

Gràcies per posar-vos-hi i visca el nou ateneu!