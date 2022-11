Aquesta setmana, el SAC, el Servei d’Atenció al Ciutadà (que aviat passarà a tenir la denominació més inclusiva de «Servei d’Atenció a la Ciutadania») de Roses ha estat de reformes. L’espai s’ha reordenat, s’ha canviat el mobiliari i s’ha organitzat tot de tal manera que l’atenció a la ciutadania que ve a fer gestions a l’Ajuntament de Roses sigui més amable, més pròxima i més moderna. També hem aprofitat per instal·lar una nova màquina que permetrà obtenir de manera ràpida i automàtica l’IdCat, el certificat digital que et permet poder fer tràmits telemàtics amb l’administració.

Aquesta reforma és només un pas més d’una evolució que hem volgut donar en els últims anys a la relació entre la ciutadania i el seu Ajuntament.

Per anar a l’origen d’aquest camí, ens hem de traslladar el juny del 2019, quan se signa l’acord de Canyelles i es crea la nova regidoria de Govern Obert. Es dotaven així les polítiques de transparència i participació d’un lideratge polític inexistent fins aquell moment i començava un camí per a transformar la relació entre administració i administrats. Una evolució basada en tres grans pilars: millors eines informàtiques, adequació dels espais físics i reforç del cos tècnic encarregat de gestionar-ho. L’objectiu és que es puguin fer tots els tràmits des de casa de manera pràctica i ràpida i, al mateix temps, s’ofereixi una atenció humana i pròxima a qui la necessiti.

Segons aquest full de ruta, vàrem començar creant la plaça de tècnica d’atenció a la ciutadania i vàrem seguir amb la posada en marxa d’un servei telefònic per a l’assessorament de tràmits electrònics, el sistema de pagament online, la simplificació dels tràmits més sol·licitats o introduir la possibilitat de demanar cita prèvia per evitar cues i optimitzar millor el temps.

Després, ha arribat l’hora de l’adequació dels espais per fer-los més confortables i moderns. No només el de l’Ajuntament, sinó també els d’altres equipaments amb serveis rellevants, i a vegades molt sensibles, com les dependències d’Acció Social o la comissaria de la Policia Local.

Queden encara més passos a fer, com ara la possibilitat de poder oferir atenció per videoconferència o la instal·lació d’una centraleta de telèfon més eficient. Aquest, de fet, ha de ser un camí constant i que mai més hem d’abandonar. Per seguir sempre obstinats a acostar cada vegada més l’Ajuntament a la nostra gent i a les seves necessitats.