Les persones més expertes en l’àmbit tecnològic situen en tots els seus rànquings de tendències les dades i l’anàlisi big data com una gran revolució els propers anys. Cada dia, en una ciutat es creuen i generen centenars de dades i informació que, si és ben analitzada, pot ser de gran valor i una oportunitat per anticipar-nos als futurs reptes. La setmana passada vaig visitar l’Smart City Congress, un punt de referència on conflueixen tota mena de destinacions, empreses i organitzacions públiques centrades en com transformar les ciutats per fer-les més intel·ligents. Sens dubte, a tot arreu es posava en valor de forma continuada el poder de les dades. Com tothom sap, és un tema delicat, amb límits tendenciosos, però el bon ús d’aquesta informació pot ser molt útil per la millora dels serveis públics i pel benestar de les persones. Amb una bona estratègia d’anàlisi, es pot arribar a visualitzar les condicions de vida dels habitants i identificar en un territori on es concentra la desigualtat o on cal fer més incidència per millorar la mobilitat, la salut o l’eficiència energètica.

En aquest sentit, celebro que s’hagi posat en marxa el projecte Roses Lab, una iniciativa de l’àrea de Turisme i liderada per la Diputació de Girona on es vol millorar l’obtenció de dades per conèixer la realitat de l’activitat turística i social del poble. La millor forma de crear iniciatives innovadores és fer ús de les noves tecnologies, però encara és més important socialitzar tots els aprenentatges col·lectius i posar-lo a disposició de la comunitat i de la ciutadania, ja que d’aquesta manera es poden democratitzar també les solucions. En conjunt, les iniciatives privades i públiques de l’Empordà ens fan un lloc únic al món, sense exageracions, on la potencialitat gastronòmica del nou centre d’investigació d’elBulli i la riquesa paisatgística o d’estudi mediambiental del Parc de Cap de Creus ens fan capdavanters. El poder de les dades, l’aplicabilitat pública intel·ligent i el treball en xarxa ens poden fer imparables, si així ens ho proposem, en un món incert i líquid, on darrere de cada crisi pot haver-hi oportunitats de transformació.