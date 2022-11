A les portes d’un nou 25 N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, cal reivindicar amb contundència la necessitat d’acabar definitivament amb la violència masclista.

Al meu entendre, com a societat hem avançat molt en prendre consciència d’aquesta xacra, però també penso que encara queda molta feina per fer, sobretot a l’hora de detectar la magnitud d’aquesta violència en totes les seves formes.

Així com les agressions físiques, psicològiques o sexuals són reconegudes en l’ideari col·lectiu com a violència masclista, hi ha altres manifestacions de violències masclistes que no tothom identifica com a tals. Segons la Llei 17/2020 aprovada pel Parlament de Catalunya, hi ha vuit tipus de violència masclista: física, psicològica, sexual, obstètrica, econòmica, digital, de segon ordre i vicària, cadascuna de les quals pot produir-se en diferents àmbits.

Com que és evident que hem d’acabar amb totes les manifestacions de violència, considero imprescindible promoure accions educatives, pedagògiques i comunicatives encaminades a reconèixer i desemmascarar totes les formes de violència, com a primer pas per a poder generar els canvis necessaris en l’imaginari social que ens portin a la seva erradicació.

Precisament amb aquesta voluntat d’ajudar a visibilitzar les diferents cares que pot adoptar la violència masclista, aquest any des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries plantegem la campanya «Fartes de Violències Masclistes»: una proposta adreçada a l’alumnat de secundària de la nostra població per ajudar-los a identificar i aturar la violència masclista en totes les seves representacions.

Per a poder desenvolupar aquesta acció, es repartiran a tot l’alumnat de secundària unes llibretes que contenen el lema de la campanya i tota una sèrie de frases que conviden a reflexionar i prendre consciència que certes situacions, sovint normalitzades, siguin reconegudes com a violència. A la vegada que persegueix activar i connectar el sentiment de responsabilitat de qui les executa, per a poder-les condemnar i aturar.

Amb la campanya «Fartes de Violències Masclistes» volem evidenciar de manera inequívoca que les formes de violències masclistes són múltiples i que no es pot normalitzar, justificar, ni tolerar en cap de les seves expressions, però també pretenem ressaltar que no podem ni volem esperar més per acabar definitivament amb elles.