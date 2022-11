Si estiguéssim en un poblet de l’interior de Lleida, la solució comercial per omplir el poble el dissabte, implicaria posar una sala d’ordinadors connectats a internet, un bar i una plaça per jugar els nens. A Figueres és més complicat, el comerç, conjuntament amb l’energia renovable i les Tics, seran els que ens donaran feina de qualitat, per tant, poca broma amb el comerç perquè serà i és diferent ja, i ens hi juguem part del nostre futur.

Nosaltres, els comerciants, vivim del passeig i la vida a la ciutat, i encara no hem entès perquè McDonald no es posa al centre de Figueres i perquè Zara marxarà al centre comercial de la Jonquera.

La mobilitat i els aparcaments a Figueres és la clau per entendre la problemàtica del sector del comerç. L’alcalde que va dir no a la rehabilitació de la Sala Edison va destruir el carrer Sant Pau, va dir no a molt aparcament al centre, no comerç de gran format comercial i no a l’obertura d’uns jardins fantàstics. Fixem-nos que amb una simple gestió de la Sala Edison arregles aparcament cèntric, el gran comerç no marxa de la ciutat i guanyes uns jardins públics i que el senyor privat es guanyi tant la vida com es pugui, llogant locals i fent habitatge que, sigui de pas, arregla un problema social amb més habitatge. Avui declarar ruïna la Sala Edison és el primer pas.

Qui posa entrebancs a l’aparcament a l’entrada de Roses i a la vegada diu sí a una ciutat de 50.000 habitants està condemnant Figueres a la misèria i el seu comerç, vaja, a ser una ciutat dormitori. Molts habitants pels mateixos petits carrers de passeig que quan érem 30.000 habitants. I el comerç no genera valor per si sol, existeix si hi ha consumidors que compren els seus productes. Donem una ullada als carrers de la ciutat i això és la realitat.

Els nous formats dels restaurants ràpids ja no són al centre, són al voltant de les ciutats on poden tenir més grandària, espai de lleure i sobretot, sobretot, aparcament. Aparcar, comprar, marxar i consumir a casa. Com anar al súper. McDonald’s, Burguer-King, Viena, Pans... Aquest concepte de restauració necessita el producte per emportar i que sigui servei molt ràpid, el Mac-Auto. Per això Subway, la cadena més important de franquícies de restauració del món, o la catalana Pans van tancar, estaven al centre de Figueres amb difícil accés, només tenien clients que passejaven pel centre i ja no funciona així.

Amb el comerç d’esport, de drogueria, de mobles o bricolatge ja tothom té assimilat que l’aparcament i la circulació és fonamental i mai vindran a posar un comerç a la Rambla. Doncs?

Per una altra banda, els gegants de la moda estan canviant de format, Zara va tancar a Badalona i es va instal·lar a C. Montigalà, va tancar a Mataró i es va posar a MataróPark... Les grans cadenes ja no poden estar a centre ciutat, no troben suficient superfície, la Sala Edison els podria donar, el preu de lloguer no és un problema com diuen alguns equivocats polítics, però l’aparcament i la mida és determinant en la seva decisió. Costa d’entendre que Figueres, una població turística i de comerç no es prepari prou per tenir aparcament gratuït a dojo.

Cal fer esme que d’altres ciutats com Girona, sí que han resolt els voltants de ciutat amb cinturons de circulació, giratoris, passos a nivell del tren solucionats, entrades a ciutat... que requereixen grans consensos polítics, ja que són molt costoses, i malauradament a Figueres la política és una qüestió afegida, i no és culpa de ningú més que nostra. Com pot ser que el Cinturó Oest no estigui encara fet.

Es podrien fer aparcaments al voltant de Figueres, podríem donar una altra entrada a l’aparcament del camp vell del Figueres, la zona dels militars no urbanitzada, el rere-Motel, la zona Rally o aprofitar tots els terrenys buits del centre plens de matolls i proposar subvencionar l’IBI a canvi de cedir dits terrenys per aparcar, o pagar una petita suma i, si cal, aplicar el mateix format per fer-ne senzilles places provisionals a cinc anys per ús de la gent, tal com ja s’hauria d’haver fet amb els jardins de l’Edison.

Plantejament econòmic: deixar de pagar impostos/lloguer a canvi de cessió en l’ús. La Llei Europea vigent de baixes emissions de CO2, ja saben els ciutadans què implicarà en la circulació a Figueres? No hi ha res preparat? Els cotxes de més de 10 anys en 3 anys no podran circular per Figueres. Pum!! El comerç es desplaça als centres comercials si no es planifica abans.

En el nivell que demano, arreglar simplement els carrers és una collonada útil i bona, que vist la política que tenim encara hem d’estar prou contents; pitjor eren els anteriors, però vaig veient inquietuds ciutadanes parlant amb figuerencs i figuerenques. Flors en veig... i si són roses floriran el pròxim mes de maig.

P.P. Em nego acceptar que la ciutat que vam heretar dels nostres pares, l’hàgim de lliurar tal com és avui als nostres fills.