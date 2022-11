Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple celebrat aquest dilluns dia 7:

Agnès Lladó (ERC): "Figueres mai falla"

La ciutat de Figueres és la seva gent, les seves associacions, els seus comerços, els seus barris. El sentiment de pertinença, d’orgull de ciutat es demostra en esdeveniments com en els d’aquest cap de setmana. Si una cosa té Figueres és que mai falla demostrant la seva solidaritat. N’hem pogut veure una mostra més, amb la setena edició de la Cursa de la Dona. 4500 dones de totes les edats hem tenyit de nou els carrers de rosa, per la lluita contra el càncer de mama. I és que després de dos anys marcats per la pandèmia, la cursa ha tornat, de nou, a la seva essència. Gràcies al Grup Iris per fer-la possible, per la vostra empenta, el vostre esforç i la vostra vocació per aquesta causa. I si Figueres mai falla, també es demostra amb el fet que els figuerencs i les figuerenques sempre es bolquen en noves iniciatives que fan de la nostra ciutat una ciutat dinàmica i activa. Estic parlant de la primera Fira de degustació de cervesa artesana, que ha estat tot un èxit. Una iniciativa de Comerç Figueres en col·laboració amb l’Ajuntament, que ha servit per donar a conèixer els productors que hi ha a l’Alt Empordà i alhora, lligar-ho amb la gastronomia local i amb activitats per fer d’aquesta fira una fira completa. I ho ha estat, amb la Rambla plena de gom a gom. En definitiva, activitats i iniciatives que fan que la nostra sigui una ciutat viva, una ciutat en moviment, una ciutat dinàmica.

Pere Casellas (PSC): "Rigor en parlar de seguretat"

Darrerament, hem vist com des de l’oposició en el plenari de l’Ajuntament de Figueres parlen de seguretat demagògicament. Es presenten com a salvadors quan, justament, són una de les causes de l’actual situació que pateix la ciutat. Quan el senyor Jordi Masquef n’era el responsable, va deixar la ciutat de Figueres sense guàrdies urbans. Una ciutat de 47.000 habitants tenia 63 agents disponibles. En tres anys, l’actual govern municipal n’hem contractat 18 de nous. I la previsió és continuar-ne incorporant més.

Cada pressupost que presentem, que inclou la contractació de més guàrdies, de noves càmeres de seguretat, nous vehicles policials, nou servei de gos detector, etcètera, és votat negativament pels grups municipals de JuntsxFig i per Ciudadanos. Voten en contra de contractar més agents de la Guàrdia Urbana, aquesta és la realitat.

Millorar la seguretat és posar més policies al carrer. Diuen que en volen més, però no fan res per aconseguir-ho.

Poden fer la demagògia que vulguin, però ja són 18 els nous agents de policia que tenim patrullant pel carrer. I en seran més. Aquesta és la realitat.

Jordi Masquef (JxF): "Les dades no malparlen"

Després de llegir les declaracions de l’alcaldessa i el vicealcalde dient que no pensen perdre ni un minut amb qui malparli de Figueres, i demanant que es parli malament del govern, però no de la ciutat, per no ser acusat de mal figuerenc i de malparlar de la meva ciutat, faré que les dades, publicades pel Ministerio del Interior a la web del portal estadístic de criminalitat, parlin per elles soles d’aquest govern de Figueres.

Si fem una comparativa dels primers semestres de 2021 i 2022, veurem que hi ha un augment dels delictes penals a Figueres (+29,5%). També assenyalen un augment dels robatoris amb violència i intimidació (+55,3%) i una important pujada dels robatoris amb força en domicilis i establiments (+40,03%).

Això és tot el que diré, perquè les dades no malparlen, les dades expliquen per elles soles la realitat, una realitat que no es pot amagar si és certa i contrastada.

Tampoc es pot menysprear la intel·ligència de la gent, que veu amb els seus propis ulls la realitat que ens toca viure, en la ciutat en la qual fem la nostra vida i que estimem per ser com és i perquè volem que sigui millor per a tothom.

Héctor Amelló (Cs): "Recuperar els barris"

Pot ser que en quatre anys el govern no hagi presentat ni una sola proposta per als barris de Figueres? Arriben al ple, s’autoaplaudeixen amb les orelles i se’n van satisfets pensant que han fet una cosa bona per Figueres. Què pensen quan surten al carrer? A Ciutadans, els Liberals, donarem la cara pels barris i per les persones que hi viviu.

No pot ser que tot el que es faci sigui només per al centre. Ja n’hi ha prou de ciutadans de primera i segona. Aquí tots paguem impostos i mereixem els mateixos serveis i atencions. La resta només és crear desigualtat. Nosaltres posem en cada ple els barris en el centre del debat, encara que això molesti.

Volem que s’impulsi el comerç de proximitat, que es millori la neteja, que es posi fi a la inseguretat, a les festes il·legals, a l’incivisme, que es netegin els barris. Volem millorar la qualitat de vida dels ciutadans que han lluitat sense descans per Figueres.

Donarem un cop damunt la taula cada vegada que sigui necessari, no permetem que vulguin silenciar als ciutadans que viuen als barris. Per això som la seva veu en aquesta ciutat. Malgrat els pesi a l’alcaldessa i el vicealcalde.