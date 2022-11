El pressupost és l’eina més poderosa de qualsevol poble. És on es preveu tot el que es podrà fer durant l’any o no, i per això, des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre ens hem pres molt seriosament tot allò que s’acorda entre grups amb el pressupost perquè són, en definitiva, compromisos que adquirim amb la ciutadania sobre què farem i quan ho farem.

Alguns potser recordareu que aquestes alçades l’any passat estàvem anunciant el nostre suport al pressupost 2022 on amb cinc acords podríem conduir l’Escala cap a la transformació republicana que li cal. Avui només podem fer que lamentar que no se n’ha complert ni un.

Transformació de la mobilitat construint més carrils bici; no se n’ha fet ni un metre. Transformació verda per implantar solucions innovadores en matèria de renovables com la il·luminació solar; no se n’ha instal·lat ni una. Transformació social i feminista per millorar l’accessibilitat i seguretat dels carrers de l’Escala; no s’ha arreglat ni un pas de vianant amb rampes adaptades. Reformulació i recuperació dels pressupostos participatius; no s’ha ni tan sols convocat una reunió per parlar del tema, consolidant així la política del govern de manar d’esquena a les propostes del poble, sense deixar participar els veïns i veïnes. Abordar projectes estratègics com l’Ave Maria i el carrer de Gràcia; una sola reunió de presa de contacte i cap més notícia, ni tan sols s’han abordat els projectes i passarà una nova legislatura amb promeses de campanya no complertes.

L’any passat des d’ERC vam fer un esforç majúscul per sumar i per entendre que, si volíem arribar a bon port, havíem de cedir en alguna cosa. Ho vam fer i molt.

Vam assumir que era impossible posar-nos d’acord amb habitatge social i ni tan sols vam posar-lo com a condició per votar el pressupost. Tot i això el govern del partit socialista ha trencat, aquest any, tots i cadascun dels compromisos que va assumir l’any passat amb Esquerra Republicana.

Aquests motius i el fet que el govern presenti un pressupost continuista i on s’albira una falta de lideratge clar sense projectes propis i que viu encara del projecte de l’anterior alcalde, han fet que, evidentment, aquest any ERC hagi votat NO al pressupost.

La confiança és com una xarxa de pescador. Forta i sòlida si es tracta bé i fràgil si se la descuida. Es pot trencar fàcilment amb una esgarrinxada i quan la repares, sempre se’n veu el sargit, si t’hi fixes bé.