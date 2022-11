La tardor ha arribat acompanyada per un munt de reconeixements per als vins de la DO Empordà. Primer, van ser els Vinaris amb els reconeixements per al Ctònia 2019, del celler Masia Serra de Cantallops i per al Masia Pairal Can Carreras Garnatxa d’Empordà, del celler Martí Fabra de Sant Climent Sescebes. Ara, La Guia de Vins de Catalunya 2023 ha escollit tres vins de la denominació com a millors de les seves categories: La Creu del Celler Cooperatiu d’Espolla, el Pla de Tudela del celler Espelt i Esventat del celler Mas Llunes. Una altra guia, aquesta d’àmbit estatal, Guía Peñin 2023, ha destacat com a «excepcionals» dos vins més de la DO Empordà: el Somnis de Gerisena Sol i Serena, del celler Gerisena, i el Bac de les Ginesteres, del celler Vinyes dels Aspres. Aquesta mateixa publicació qualifica «d’excel·lents» prop d’un centenar de vins empordanesos, el 54% dels analitzats pels especialistes de la Guía Peñin en el millor percentatge aconseguit mai per la denominació empordanesa.

Uns resultats espectaculars que, en paraules de Pitu Roca deixen clar que els vins empordanesos «han arribat a l’excel·lència», però que, en canvi, contrasten amb les dificultats que els productes de la DO tenen per arribar a les cartes dels restaurants de la ciutat de Barcelona. Fent números a l’engròs, a la DO Empordà es produeixen al voltant de 6 milions d’ampolles l’any i el 60% de les seves vendes es fan a les comarques gironines. Del 40% restant de les vendes de la DO Empordà, un 28% són a la resta de Catalunya (comptant Barcelona) i un 12% va a l’exportació (només un 2 d’aquest 12% correspon a la resta d’Espanya). Augmentar les vendes fora de les comarques gironines, sobretot a Barcelona ciutat on es concentren molts restaurants i el turisme de negocis ha tornat amb força amb tot el que això pot representar per donar a conèixer els vins empordanesos, és un dels reptes pendents de la denominació. La bona collita de premis recollida aquesta tardor pels cellers de la DO Empordà pot ser una bona arma per anar guanyant terreny a altres denominacions, moltes de fora de Catalunya, a les cartes dels restaurants de la capital del país.