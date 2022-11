El periodista Joan Puntí, al diari El Punt-Avui del 5 d’octubre passat, comentava el ple de l’Ajuntament de Figueres, celebrat dos dies abans, i assenyalava, entre altres coses, que «el portaveu de Junts, amb un to estudiat, menys corrosiu, ja fa alguns plens que opta per evitar l’aire indignat i forada allà on creu que pot fer més mal i Lladó i Casellas, des del govern, no perden de vista que Masquef va guanyar les eleccions.

La diferència entre el ple d’aquest octubre i els anteriors és que, en aquesta ocasió, ni Casellas ni Lladó han dissimulat gens bé que Masquef és el seu objectiu».

Personalment, ho vaig escriure a les xarxes socials hores després de la sessió: la campanya electoral ha començat. I sembla clar que, igual que fa tres anys, hi ha un sol enemic a batre: Junts per Figueres. Les evidències arriben no només per aquestes intervencions del darrer ple, sinó que en pocs dies n’hem vist unes quantes més. Ciutadans i Partit Popular posant el crit al cel perquè, com cada any, vàrem fer l’ofrena floral a Lluís Companys, el president assassinat pel franquisme. El regidor de Canviem escrivint un article on barreja passat, present i futur i ens culpa, a Junts en general i a Jordi Masquef en particular, gairebé de tots els mals dels darrers quaranta anys de vida municipal. Fins i tot un regidor no adscrit em culpava d’haver-lo eliminat del lateral d’una foto, en una publicació a xarxes, quan és evident que Instagram talla les imatges aleatòriament. De Guanyem, per ara res. De fet, com va dir aquell, ni està, ni se l’espera...

Queden més de sis mesos per a les eleccions municipals. La maquinària comunicativa del govern municipal es desplega en paral·lel (alcaldia i vicealcalde). És obvi que cadascú té la pròpia i va a la seva. Quasi diria que s’ignoren l’una amb l’altre. Cal marcar bé el terreny i com que a cada bàndol hi ha mines que poden explotar, doncs allà cadascú. Però hi ha una cosa que els uneix i no ho saben dissimular gens: tots contra Junts per Figueres. És sabut que les enquestes ja corren i marquen una tendència molt clara...

Al grup municipal, i amb alguns companys de candidatura i del partit, tot sovint fem conya dient que «ara explicaran que això es culpa de Masquef» cada cop que sorgeix un problema a la ciutat o alguna cosa del govern municipal no surt com havien anunciat o planejat.

Ara bé, si parlem amb el ciutadà del carrer, veiem de seguida que les seves preocupacions, les seves inquietuds i les seves demandes s’adrecen als que governen.

I si aquests no en saben prou o tenen severs dèficits de gestió de forma continuada, al final queda clar que donar la culpa als altres, en aquest cas als predecessors, és d’una hipocresia evident. I potser d’ineptitud. Se’ns pot fer llarg el recorregut fins al 28 de maig de 2023!