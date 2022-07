Pensa en el teu company de taula a l'escola, en el veí del tercer o en aquells cosins que mai veus. Potser en la noia que va amb tu al metro a la universitat, o en el nou col·lega que ha entrat a l'oficina o, perquè no, en tu mateix. Algú així era Miguel Ángel, un noi de vint-i-tants anys que va viure a Espanya fa 25 anys.

Miguel Ángel Blanco era fill d'un paleta i una mestressa de casa gallecs que van marxar al País Basc en busca d'un futur millor. Es van instal·lar en una ciutat industrial, com tantes altres que hi ha a l'entorn metropolità de Madrid o Barcelona. El nostre protagonista es va criar en plena democràcia a Ermua, prop de Bilbao, on va estudiar la seva carrera. AL mateix temps, la seva passió per la bateria, que el va portar a enrolar-se en un grup de música que amenitzava els casaments dels seus veïns i les revetlles dels pobles propers. En acabar la carrera, i per guanyar quatre duros, el seu pare el va portar a treballar amb ell a la construcció, fins que va aconseguir una feina com economista a Eibar, a una parada de tren de casa seva. Tenia una novia amb la qual feia plans i un préstec per un cotxe amb el que podia anar a la platja a l'estiu. Al mateix temps, Miguel Ángel estava preocupat per les carències de la seva ciutat, el feia enfadar que no hi hagués un poliesportiu.

Fins aquí, tot normal i res diferent del que li passa avui en dia a un jove espanyol de menys de 30 anys. Però Miguel Ángel va viure a l'Espanya de fa 3 dècades, en la que una banda terrorista nascuda durant la dictadura, es resistia a deixar les armes, malgrat gaudir d'una amnistia amb l'arribada de la democràcia. Els terroristes d'ETA mataven policies, militars, i de tant en tant, algún polític o empresari. Comptaven amb acòlits que celebraven els seus croms i fins i tot es presentaven a les eleccions sense cap vergonya. Miguel Ángel ho sabia i no li agradava, pero va poder més defensar les seves idees i quan li van oferir ser regidor d'Ermua, va acceptar encantat. Encara estava molt recent l'assassinat d'un polític molt conegut, al qual ell havia seguit per la seva claredat d'idees, però va pensar que qui li voldria fer mal a ell, un xaval que només volia unes instal·lacions esportives dignes.

Aquells mateixos dies, un d'aquells que celebraven els atemptats, es va adonar que Miguel Ángel anava al tren a la mateixa hora i, saben que era regidor, va passar la informació als terroristes, que van decidir segrestar-lo. El van posar al maleter d'un cotxe a punta de pistola, li van lligar les mans, el van tancar en un soterrani sense aigua ni llum per a després de dos dies, portar-lo a un descampat i tirar-li dos trets mortals. Sense ell saber-ho, tota Espanya va sortir al carrer per demanar el seu alliberament i durant aquells dies, aquells amics dels terroristes van ser acorralats pel que es va anomenar l'Esperit d'Ermua, que va aconseguir, una dècada després, que els terroristes deixessin les armes.

Ara que els que el van matar i van ajudar a fer-ho, volen que ningú recordi d'aquestes coses o fins i tot que sembli que la seva lluita va ser justa, explica a tothom qui va ser Miguel Ángel Blanco. Així no tornarà a passar

* Iñaki Ortega és doctor en economia i professor de la Universitat de la Rioja i LLYC. El 1997 era president de les Noves Generacions del PP al País Basc.