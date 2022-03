El dilluns 28 de febrer es va commemorar el dia d’Andalusia. Malauradament, aquest any, a causa de les circumstàncies de la pandèmia, Figueres no va poder viure la seva tradicional celebració organitzada per la Casa Cultural d’Andalusia, una entitat que té prop de dos-cents socis i que fa trenta-tres anys que està al peu del canó, participant en la vida cultural, social i d’oci de Figueres.

La Casa Cultural Andalusa aplega persones de tota la ciutat, que volen recordar les seves arrels i mantenir el vincle amb la seva terra natal o la dels seus familiars propers, i que en ella troben un espai de comunitat, coneixences i amistats. L’Onze de Setembre, la castanyada, el dia d’Andalusia o les Fires i Festes de la Santa Creu són algunes de les dates que tradicionalment celebra l’entitat i que aconsegueixen aplegar molts figuerencs i figuerenques que gaudeixen dels espectacles musicals, de ball, missa rociera o dinars populars.

Una entitat que ha demostrat ser inclusiva, oberta i proactiva amb Figueres mereix ser valorada i tenir el suport del govern de la ciutat, sobretot en moments de dificultat com aquests, on la pandèmia ha posat a prova la seva solidesa. Per això cal que, des de l’Ajuntament, es faciliti la tasca de les entitats i se les tracti a totes per igual. Totes han patit arran de la pandèmia i han intentat tirar endavant malgrat les dificultats, i justament per això, no podem deixar-ne cap enrere.

El món cultural i l’associacionisme han demostrat que el seu teixit és resistent i consolidat, i que mereix tot el nostre reconeixement, sobretot en les seves diades i moments assenyalats. Aquest any no hem pogut celebrar junts el dia d’Andalusia, però esperem que les pròximes Fires i Festes de la Santa Creu, la carpa de la Casa Cultural Andalusa recuperi l’espai que sempre ha representat per a la ciutat, un punt d’unió per tots aquells que vulguin compartir tradicions, dansa, música, art i cultura.