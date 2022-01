Ni els Pastorets de Figueres s’han deslliurat d’un dels entreteniments de moda a la xarxa. Fa uns dies, el llegum que dona nom a un dels protagonistes del Primer Nadal dels Pastors de mossèn Rossend Fortunet, l’alcalde Garrofa –convertit en una brillant alcaldessa per un dia aquest any– era una de les solucions del Paraulògic. Aquest és el nom del passatemps virtual i gratuït que, inspirat en l’Spelling Bee del New York Times, ha aconseguit puntes de prop de dos-cents mil jugadors en poc menys de dos mesos de vida.

No vaig saber de la seva existència fins fa unes setmanes. Com tots vosaltres, m’he acostumat a trobar gent enganxada al mòbil. D’un temps ençà, no he fet més que veure a cua d’ull una forma semblant a un rusc ocupant les seves pantalles mentre caminava pel carrer o esperava el meu torn a qualsevol altre lloc. El responsable és Paraulògic, el joc que proposa diàriament set lletres a l’interior de set hexàgons que els usuaris han de combinar per formar el nombre més gran possible de paraules amb la condició que incloguin la lletra del central de color vermell i un mínim de tres caràcters. Això sí, totes les combinacions han d’estar recollides en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) i no s’admeten verbs conjugats, noms propis ni paraules en plural. Com més combinacions es descobreixin i més llargues siguin, més puntuació i nivell aconsegueix l’usuari.

Els culpables de tot plegat són Jordi Palou i Pere Orga, coordinador i programador, respectivament, d’aquest joc nascut a la plataforma Rodamots amb motiu del seu butlletí número cinc mil. Ells han estat els primers sorpresos per l’èxit de Paraulògic. Una proposta que aplaudim entonant un gran reforca des de Figueres, una paraula que els nostres pastorets no podrien utilitzar en aquest joc de moda: No surt al diccionari.