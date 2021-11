Figueres és una ciutat dinàmica i amb un futur enorme, n’estic convençut. No és una percepció, és una realitat, només cal sortir a fer un volt a partir de dijous al vespre als restaurants i bars del centre; en general són plens a vessar. Aquest estiu hem vist com l’ocupació hotelera s’ha situat en màxims, molt per sobre de les xifres que presenten altres ciutats semblants, i hem vist com la compra mitjana amb targeta està en 44 euros, una xifra molt respectable. Estem veient inversions importants en façanes i establiments comercials i de restauració. I com l’entorn industrial continua creixent. Si la ciutat no fos atractiva això no passaria, no hi hauria inversions. Vull destacar que la ciutat estadísticament no és més insegura, no hi ha més ocupacions, no hi ha més incivisme, ni s’hi donen més ajuts socials que en d’altres.

Sovint fem enquestes des de l’oficina de turisme i la ciutat sempre surt ben valorada pels visitants, fins i tot en àmbits que sovint critiquem. Hi ha gent que acostuma a parlar malament de Figueres, i molt, i això no és just. Mereix una reflexió profunda perquè acabarem fent-nos-hi mal. El món ha canviat i les xarxes ens donen un gran altaveu que, mal utilitzat, perjudica la col·lectivitat. Una passejada per les xarxes dels figuerencs ens permetrà observar que aquest sentiment negatiu no és majoritari, sense obviar, però, les coses que no funcionen.

"Hi ha gent que acostuma a parlar malament de Figueres, i molt, i això no és just. Mereix una reflexió profunda perquè acabarem fent-nos-hi mal"

Ara bé, tenim gent que constantment malparlen de la ciutat, i acaben transmetent una imatge que no és, però que corre el risc de ser a l’imaginari dels figuerencs i de la gent de fora. Hi ha perill d’acabar amb l’autoestima per terra i que els visitants acabin per no venir i això és la ruïna moral i econòmica. I més, en un moment especialment dinàmic de la ciutat. No cal ser optimistes si no es vol, però tampoc deixar-se endur sempre per la negativitat.