La malaltia del 2020

Fa menys d'un any vivíem un dels episodis més incerts de les darreres dècades. Enmig de l'enuig que ens provocava una pandèmia desconeguda, l'únic anhel d'esperança per sortir del malson era una vacuna miraculosa que ens fes immunes.

Soc de la generació de les punxades al braç, aquelles que a segons qui feia reacció i l'hi deixava una marca de per vida. Però, com molta altra gent, mai m'havia parat a pensar en el temps necessari per disposar-ne d'una, a causa de proves i processos de fabricació, àdhuc de trobar la fórmula.

És per això que quan vam saber que el vaccí trigaria més d'un any en estar apte per a una infiltració amb garanties vàrem patir un soterrament moral majúscul. Però aquest cop ha estat diferent i en un temps rècord. Ja hi ha diversos laboratoris que afirmen haver trobat la poció màgica que, amb un parell de punxades, espantarà el bitxo.

És, indubtablement, un èxit aclaparador, una meravella de la ciència, una lliçó de la comunitat científica a la qual mai podrem agrair prou la seva aportació al nostre benestar. En comparació a altres descobriments similars, mai s'havia donat tanta celeritat a un projecte.

Ara bé, posats a comparar, cal fer un petit incís per informar que la Covid s'ha endut, a hores d'ara, prop d'1,8 milions de persones en aquests deu mesos a tot el món, la qual cosa és molt greu, però que confirma que no ha estat, ni de bon tros, la malaltia més mortal del 2020.

El càncer encara conserva aquest macabre pòdium, ja que l'any passat va matar vora 10 millors de persones, segons la IARC de l'OMS. És a dir, gairebé vint vegades més, durant el mateix període. No vull pas dir que no es facin passes gegants, ni que els científics no hi dediquin temps i coneixements, sovint amb èxit. Però no percebo les presses, ni la pressió, ni la competitivitat que hem constatat amb aquesta vacuna. No vull ser malpensat, però, potser és que no hi ha més de 100 governs que pagarien una fortuna a qui doni la solució.



Ens hauríem de preguntar, enmig de l'alegria pels darrers avenços, quan arribarà el dia en què els poders s'involucrin de la mateixa manera per ajudar a erradicar, amb una rapidesa similar, la malaltia més mortal de la humanitat.