Encara no ha començat el rodatge, però 'La Ruta' ja és la sèrie més esperada de 2022, almenys, a València. Aquesta producció, que narrarà la història d'un grup d'amics durant ‘La ruta del Bakalao' a València, ja té actors en el seu repartiment. Ricardo Gómez ('Cuéntame cómo pasó'), Àlex Monner ('Polseres Vermelles'), Elísabet Casanovas ('Merlí'), Claudia Salas ('Élite') y Guillem Barbosa ('Yo la busco') formaran part del repartiment protagonista d'aquesta sèrie, produïda per l'empresa audiovisual de Rodrigo Sorogoyen, Caballo Films.

El projecte ja es va anunciar en 2020 amb el suport d'Atresmedia. El cineasta valencià Borja Soler serà qui es posi darrere la càmera, encara que també figura com a creador al costat de Roberto Martín Maiztegui.

El repartiment ha estat escollit amb precisió, ja que els noms propis que el formen pertanyen a una nova generació d'actors que estan trepitjant fort en l'escena indie espanyola. Per exemple, Ricardo Gómez fa temps que s'ha desfet de l'ombra de Carlitos, el tendre personatge de la sèrie 'Cuéntame'. En els últims anys ha dut a terme papers dramàtics i de suspens, en pel·lícules com ‘El Lodo’ (2021), ‘El sustituto’ (2121), ‘Mia y Moi’ (2021) i està pendent de l'estrena de ‘La casa entre los cactus’, amb Ariadna Gil o Daniel Grao.

Àlex Monner, en canvi, va néixer com un actor fetitxe de directors de la generació dels 90 i va enlluernar a l'audiència amb el seu paper protagonista en la sèrie «Polseres vermelles». Va ser nominat en els Goya per ‘Nens salvatges’ (2021), de Patricia Ferreira i es va guanyar el respecte del gremi d'actors pel seu treball en ‘La pròxima pell’ (2016), al costat d'Emma Suárez.

D'altra banda, Claudia Salas forma part de l'elenc de 'Élite' i Elísabet Casanovas acaba d'estrenar ‘Chavalas’, comèdia protagonitzada al costat de Vicky Luego o Carolina Yuste.

El rodatge de «La Ruta» es produirà a principis d'aquest any, i s'allargarà fins a la primavera. Tindrà lloc principalment en les localitats de la Ribera Baixa, on es congregava el major nombre de discoteques adherides a aquest fenomen cultural.

Atresmedia ha donat més detalls sobre la sinopsi de la sèrie: "‘La Ruta’ narra els més de deu anys que València es va passar ballant; uns anys que tots voldríem viure i que només alguns poden recordar. 30 quilòmetres. 12 anys. 7 discoteques. 5 amics. Que ningú pari de ballar. 'La Ruta' és el viatge d'un grup d'amics del Perelló, des del seu comiat en una massificada Ruta Destroy, el 1993, fins al dia que van entrar a Barraca per primera vegada, el 1981, quan tant ells com «la festa» encara conservaven la seva innocència".

El director de la sèrie, Borja Soler, va anar al costat de Sorogoyen, fundador de Caballo Films. Al seu costat, va dirigir ‘Stockholm’ (2013), la pel·lícula que va catapultar a Sorogoyen a la fama, ja que es va emportar el premi Goya i el premi Feroz al Millor drama. A partir de llavors, el valencià ha dirigit tres curts, ‘Ahora seremos felices’ (2018), ‘Snorkel’ (2019) i ‘Mindanao’ (2021), així com alguns capítols de la sèrie 'Antidisturbios' de Movistar +. 'La Ruta' és el primer projecte audiovisual en el qual figura tant als comandaments de la càmera com de la història.

També ha dut a terme projectes publicitaris. De fet, va dirigir l'espot 'El valenciano que no sabia hacer paellas', de Dacsa, i 'Mediterraneo en vivo', l'espot de Turisme Comunitat Valenciana.

Soler va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat de València (UV), però després es va traslladar a la capital per a estudiar Direcció Cinematogràfica a l'Escola de Cinematografia i de l'Audiovisual de la Comunitat de Madrid (ECAM).

Un dels seus curtmetratges, ‘Ahora seremos felices’ (2019), es va emportar el premi Feroz de Cinema Jove, així com els de Millor actriu per a Ángela Boix, Fotografia i Muntatge a Cortogenia, Millor fotografia en el Festival del Cinema de Cartagena i el de Millor actor en el Festival de Cinema d'Alfàs del Pi.

L'Acadèmia de Cinema l'ha tornat a congraciar enguany amb una nominació al Millor curt de ficció per ‘Mindanao’ (2021).

El càsting segueix obert

L'empresa valenciana Bestreta porta des de finals de novembre realitzant càstings a València per a trobar 4.000 figurants, entre ells, un parell de bessons que es fiquin en la pell dels famosos Djs de la discoteca Puzzle, Javi i Rafa.

El càsting continua obert. Per a poder optar als papers, les persones interessades han d'estar inscrites a Labora com a demandants d'ocupació perquè la seva candidatura sigui considerada. Hi haurà diferents càstings per a figurants genèrics, que hauran de tenir una edat compresa entre els 18 i els 45 anys. Des de la companyia adverteixen que descartaran aspectes o looks actuals o gent amb tatuatges a la vista, per a protegir l'ambientació.