RAC1 ha presentat la nova temporada 2021-2022, aquest matí, al teatre municipal El Jardí de Figueres. Amb el suport de l’ajuntament, i des del Festival Les Nits d’Acústica, Albert Sort, presentador del programa El món a RAC1 d’estiu, ha estat acompanyat, des de les deu i fins a les dotze del migdia, pels editors de l’emissora per anunciar les principals novetats de la temporada, que començarà dilluns vinent. A més dels periodistes, a l’escenari també hi han pujat quatre dels grups que han actuat, o que actuaran, al festival figuerenc com són Mishima, Marcel i Júlia, Cala Vento i Ginestà.

La presentació l’ha inciat una breu entrevista al director de Les Nits d’Acústica, Xavi Pascual, que ha defensat «el format reduït del festival amb la pandèmia», i que l’ha exposat com «la programació que permet fer la foto finish de l’estiu», musicalment parlant. Seguidament, el grup barceloní Mishima ha cantat Tornaràs a tremolar, un tema inclòs a l’àlbum Ordre i aventura. Després de la seva actuació, ahir a la plaça Catalunya, el cantant del grup, David Carabén, s’ha mostrat molt satisfet del concert i ha afirmat van notar «que la gent en tenia moltes ganes».

Jordi Basté, del programa matinal El món a RAC1, Agnès Marquès, del No ho sé, Xavier Bundó, del Via Lliure dels caps de setmana, i Núria Travesa, que ha presentat un nou programa informatiu de migdia, han explicat les principals novetats de les seves propostes respectives. La principal sorpresa ha arribat quan Jordi Basté, que havia avançat algun nou col·laborador, ha saludat en directe l’exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, i l’ha presentat com a col·laborador del programa.

Un aplaudidíssim Toni Clapés, presentador del Versió RAC1, juntament amb els seus «muppets”, ha aparegut posteriorment a l’escenari, amb una rebuda molt càlida per part del públic que ha omplert tres quarts de la platea del teatre.

I per sisè any consecutiu, a partir de les 19 h, i entre setmana, Albert Om agafarà el relleu de Clapés amb Islàndia. Ell i Maria Xinxó han afirmat estar molt contents de poder renovar el programa. Tots dos han explicat que és la primera vegada que faran, professionalment parlant, la mateixa proposta periodística durant sis anys seguits, ja que mai havien fet el mateix tant de temps seguit. Tot i això, mig rient, han reconegut que aquesta xifra, al costat d’altres periodistes com Basté o Clapés, «no és molt important».

L’actuació de Marcel i Júlia, que toquen aquesta nit a les 21 h, a la plaça Josep Pla, ha arribat quan el rellotge gairebé marcava les onze del matí. El duet, acompanyat per la seva banda, ha tocat Millor amb tu, animant el públic.

Els periodistes esportius de renom de l’emissora tampoc han faltat a la cita. Joan Maria Pou, Aleix Parisé i Xavi Puig també han exposat les principals novetats esportives de la temporada i, com és evident, han repassat en directe la marxa de Messi del Barça, a més dels Jocs Olímpics de Tòquio.

Una altra de les personalitats més aplaudides ha estat el presentador del Vostè primer, Marc Giró. Amb la seva simpatia i rapidesa, ha esverat de seguida el públic, i els Óscars, Dalmau i Andreu, que també han volgut ser a Figueres per presentar les novetats de La Competència, l’han hagut de treure de l’escenari, entre rialles. Entre uns i altres, però hi ha hagut temps per a l’actuació dels empordanesos Cala Vento. A Dalmau i Andreu també els ha acompanyat el periodista musical, Jordi Beltran, i Noemí Polls, de La primera pedra.

Ginestà, amb l’Eva i la Jana, que ha estat votada com la cançó de l’estiu pels usuaris de RAC1, i l’acomiadament d’Albert Sort han tancat la presentació de la nova temporada.