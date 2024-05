TV3 i Catalunya Ràdio mostren en una exposició immersiva i gratuïta els 40 anys d'història

S'imaginen que quan a la tele, en un debat electoral o en una tertúlia, per exemple, es digués una mentida, es posés la pantalla vermella gràcies a un sistema de fact cheking d'IA? Aquest és un dels escenaris d'un futur imaginari que es proposa a l'exposició 'Connectem. 40 anys de TV3 i Catalunya Ràdio', que va obrir les portes al públic el passat dimecres 22 de maig, al Disseny Hub Barcelona. La mostra, immersiva i interactiva, fa gala, sobretot, del passat gloriós de TV3 (que va començar a caminar el 16 de gener del 1984) i de Catalunya Ràdio (juny del 1983). També repassa, però, el present, un moment que afronta grans reptes per adequar-se als nous temps. L'entrada és gratuïta.

L'exposició, concebuda com les bambolines d'un plató, comença amb un recorregut pels grafismes de TV3 i Catalunya Ràdio, reconeixibles pels més grans i curiosos per a la joventut. D'aquí es passa a un dels quatre grans espais: 'Connectem l'actualitat', en què es dona el protagonisme al contingut informatiu, que va permetre fugir d'una tele folklòrica, perquè fos "potent i amb corresponsals", segons ha explicat a la presentació Lluís Nacenta, comissari, juntament amb Francesc Cano, de l'exposició, de 900 metres quadrats. Allà es trobaran imatges dels 'Telenotícies',' InfoK' i el '30 minuts'. A més del visionament d'una pantalla en què es resumeixen aquests 40 anys amb 40 notícies, els visitants poden viure l'experiència de ser el presentador d'un informatiu en un plató amb un croma amb imatges al darrere. També hi ha una taula de ràdio amb micròfons, de les més antigues, per transformar-se en locutor per un dia.

Un plató de l'exposició. / 3Cat

Ficcions emblemàtiques

Al següent espai, 'Connectem històries', es podrà fer un recorregut nostàlgic per la història de TV3 i Catalunya Ràdio, amb material d'aquestes quatre dècades i la seva importància dins de la indústria audiovisual de Catalunya, així com una mostra de les sintonies i cançons més emblemàtiques i un joc per reconèixer-les. D'aquí es passa a 'Connectem somriures', dedicat a les ficcions, tant internacionals doblades al català com la producció pròpia, on els 'instagramers' es podran fer fotos amb reproduccions a mida humana de personatges com Les tres bessones, Son Goku, Magnum i Aina Clotet ('Això no és Suècia'), a més de visionar un audiovisual en què, per exemple, s'aclareix que J.R. no va dir exactament a Sue Ellen, a 'Dallas', el mític "Sue Ellen, ets un va pendó".

El recorregut segueix amb 'Cares', on es mostren, mitjançant 'morphing' (tècnica de trànsit d'una cara a una altra), cares conegudes (i un compendi fet per IA), i amb un plató presidit per butaques procedents de coneguts programes i ficcions, com el de la sèrie 'Nit i dia' i el del programa 'Faqs', a més d'un audiovisual de 10 minuts sobre una selecció d'aquestes produccions. Més endavant, el visitant pot jugar a reconèixer les veus dels professionals més coneguts de la ràdio, que malgrat no mostrar-ne la cara, poden transmetre confiança a l'oient. També té cabuda a la mostra la nova plataforma 3Cat, amb la seva missió d'arribar a nous públics i apostar pel català.

Una antiga taula de l'Estudi 1 de Catalunya Ràdio. / 3Cat

Espais participatius

Per acabar, a l'últim plató, el de 'Connectem somriures', es recrea un espai que està dedicat a la participació de teleespectadors i oients, amb exponents de tant èxit com 'La Marató', el Club Super3, "un fenomen inexplicable a l'àmbit internacional", segons Nacenta, i les 180.000 imatges que ha rebut l'espai 'El temps'. Una petita mostra amb personatges del Super3, com els entranyables Mic i Cinc Segons, farà les delícies de diverses generacions de 'súpers'.

Després de tant passat que connecta amb el present, també se li dona espai al futur, i davant la proposta d'intentar imaginar com serà la tele del 2064 (d'aquí a 40 anys) un grup d'estudiants han somiat quatre escenaris: una secció (utòpica?) d'esports amb segell femení (i una presidenta de la FIFA), el dret a la desconnexió digital, temps subjectius i el 'fact checking' detector de mentides. Quelcom que potser no veurem, malgrat que el termini sigui llarg. Però, mentrestant, el que sí que podrem veure és l'exposició fins al 25 d'agost.