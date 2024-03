Guanya 1,8 milions d'euros a Paspaalabra i acaba judici: la caiguda inesperada del concursant

Pasapalabra és un dels concursos més seguits de la televisió. El format que ara presenta Roberto Leal a Antena 3 és un dels que té més seguidors de la televisió en obert. Cada dia s'enganxen a la seva emissió milions de persones. De fet, Pasapalabra sol aconseguir un rècord cada dia: ostenta el minut d'or, el més vist de totes les cadenes a qualsevol hora.

A l'últim duel, Óscar va aconseguir sumar més punts i va començar El Rosco amb 144 segons, tot i que Moisés no en tenia gaires menys: 139 segons. Tots dos van lluitar per un pot de 1.612.000 euros! Una xifra gens menyspreable. Ara bé, conquerir el pot no és gens senzill. I pocs ho han aconseguit. Un d'ells és David Leo. De 33 anys, malagueny i llicenciat en Filologia Hispànica, va completar les 25 lletres de l'abecedari de la prova final i va guanyar 1.866.000 euros el juliol del 2021. Amb la paraula 'Ranzón, a Leo se li van obrir les portes de complir el seu somni de viatjar al Japó. Això sí, en una entrevista recent va explicar que per fer-lo realitat només es va gastar una petita part del premi i que la seva vida no ha canviat gaire des d'aleshores.

S'enfronta a una pena de presó

Però David Leo també té un costat fosc que va sortir a la llum fa uns mesos. El guanyador de Paspalabra s'enfronta a una pena d'un any de presó per violència masclista. Això és, almenys, el que el fiscal li sol·licita per un delicte de lesions físiques i vexacions cap a la seva exparella. El cas de violència de gènere del qual s'acusa a aquest malagueny presumptament va tenir lloc el febrer d'aquest any en dos hotels diferents i amb només 72 hores de diferència. La seva exparella està en tractament psicològic i rep suport per part de l'Institut de la Dona de Màlaga. Segons el relat del fiscal, en ambdues ocasions Leo va proferir insults i vexacions contra qui aleshores era la seva parella i a qui fins i tot va hauria arribat tirar a terra en un moment donat.

El primer succés va tenir lloc el 25 de febrer en un hotel de València, on suposadament David Leo li va llançar una tovallola xopa "amb l'ànim d'atemptar contra la integritat de la seva parella", segons ha revelat el diari Público citant l'escrit del ministeri públic, i li va dirigir insults humiliants. Després li va deixar anar: "Calla, puta; deixa'm dormir, deixa de parlar amb la teva mare; no vaig amb una panerola; puta, no em deixes dormir, torturadora del son".