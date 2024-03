La primera gala d’Eufòria va ser un moment en què Fredrik Strand es va donar a conèixer al jurat sorprenent-lo amb Rosó, però la segona gala «ha superat les expectatives», en paraules d’Albert Sala, un dels seus membres.

El llançanenc ha cantat If I could turn back time de Cher en la gala del 8M, en la qual s’han interpretat únicament cançons de dones i que ha comptat amb un cos de ball format només per ballarines.

Sala no ha estat l’únic que ha valorat l’actuació del representant de l’Alt Empordà, el cantant Alfred García també ha dit que té «una afinació impecable» i que «ha semblat un concert». A aquestes opinions s’hi ha sumat Carol Rovira, que li ha donat el tercer vot favorable.

Val a dir que tot i que semblava que podria arribar a ser escollit favorit de la nit, no va ser així. En aquell moment se li va mantenir el tron a la Lluna, la qual va haver d'acabar cedint-lo a l’Aina Da Silva una estona més tard.

Amb aquestes valoracions, Strand es manté dins del programa i s’assegura passar a la tercera gala.