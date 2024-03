Amb la primera gala d'Eufòria encara a flor de pell, la setmana comença amb l'anunci dels temes que hauran de cantar aquest divendres els catorze eufòrics que continuen al concurs.

La segona gala coincidirà amb el Dia de la Dona, el 8M, i per aquest motiu només s'han assignat cançons de dones i el cos de ball estarà format únicament per ballarines.

S'hi podran sentir temes com Dance the night de Dua Lipa, Vinc d'un poble de la Judit Neddermann, 4 vents de la Samantha, Padam padam de Kylie Minogue o Paraules, paraules en versió de la Núria Feliu, entre d'altres. El llançanenc Fredrik Strand haurà de fer una canvi total de registre, ja que haurà de cantar If I could turn back time interpretada l'any 1989 per l'actriu i cantant Cher.

«Li dedico a la meva professora de català»

Daniel Anglès, cap del coaches del programa, ha estat l'encarregat de comunicar de manera individual als diferents concursants quina cançó hauran d'interpretar el divendres 8 de març. Durant la seva trobada amb Fredrik Strand aquest li ha explicat que el tema Rosó de la primera gala «li dedico a una professora de català, la Roser Molins, que em va demanar fa deu anys que un dia li cantés Rosó en la versió d’Obeses», tal com va haver de fer pel talent de 3CAT.