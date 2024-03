H i ha una vinyeta a l’ABC de José María Nieto, que és un geni, on apareixen els titulats en periodisme recollint el seu diploma. Són ratolins d’expressió satisfeta que desfilen amb els seus birrets davant els catedràtics ratonils i el ministre de Transports, Óscar Puente, que els va insultant a tots personalment ("beneit", "idiota", "ximple") amb una mà sobre l’altra, convertint-los en veritables periodistes. El punt d’actualitat de la vinyeta és la setmana que Óscar Puente ha passat a Twitter insultant periodistes, concretament d’El Mundo, i fent-se la víctima.

Que ministres o diputats es dediquin a insultar particulars a Twitter no és, a hores d’ara, una cosa rara. Pedro Sánchez va reaccionar a l’esclat del cas Koldo desempolsegant les acusacions contra el germà de Díaz Ayuso, el negoci del qual amb les mascaretes pot semblar-nos moralment discutible, però a ulls de la fiscalia no va ser un delicte.

Cal recordar que Podem, en la seva campanya desesperada per arribar a un escó, va utilitzar lones gegants amb la cara d’aquest ciutadà. I són aquests els que després parlen de "violència política intolerable" quan els ultres trenquen un ninot a Ferraz o les informacions del cas Koldo comencen a esquitxar familiars directes dels polítics, com per exemple la dona del president.

En fi: al sobreescalfament tuitaire dels responsables del poder que ataquen qui paga el seu salari amb impostos, deia, acaba un per acostumar-se, però el que em continua irritant és el victimisme que acompanya els seus desfogaments. Deia Puente en un dels seus tuits de sobreescalfament: "Periodistes utilitzant els seus mitjans per insultar i sacsejar polítics d’esquerres és una cosa que veiem en aquest país amb molta freqüència. Si us creieu que d’aquesta manera m’acovardireu, ho teniu clar". ¡Valent Puente! No seré jo qui glorifiqui aquesta professió nostra, trufada d’arribisme i tergiversació, però diria que són els polítics els que tenen el poder per acovardir els informadors. Per exemple, marcant-los amb els seus tuits.

En setmanes com aquestes i vist el desplegament de manipulació governamental a la televisió pública, queda celebrar que a Espanya existeixin mitjans privats, fins i tot mitjans privats diminuts, capaços de sobreviure a pressions del poder. Les de Twitter, i les que no hi apareixen, perquè es donen en despatxos i a base de cops de telèfon, i veritablement fan rodar caps.