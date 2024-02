El Polònia de TV3 ho ha tornat a fer. Després d'èxits com el Mas Style i molts altres èxits, el programa d'humor per excel·lència a Catalunya ho ha tornat a fer: ha viralitzat la versió d'una coneguda cançó amb un polític com a protagonista. En aquest cas, després de l'èxit de Nebulossa i el seu Zorra —que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió—, la presidenta madrrilenya Isabel Díaz Ayuso (Lara Díez) fa la seva pròpia versió de la cançó: Facha, en què repassa tots els escenaris on fan servir aquesta paraula per definir-la. La canta acompanyada com a coristes de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i de l'expresident José Maria Aznar.

En poques hores, el vídeo s'ha viralitzat per les xarxes socials. Només a YouTube suma més de 200.000 reproduccions en només 15 hores.