Sabies que dos pobles de l'Empordà van participar al 'Grand Prix' de TVE?

El concurs 'Grand Prix del Verano' torna a ser notícia aquest estiu. I és que, després que l'any passat es recuperés quan feia 18 anys que no s'emetia, enguany torna a repetir a la graella de la programació. S'emet els diumenges a les 22.05 h per La1.

El programa, on dos pobles d'arreu de l'Estat espanyol competeixen entre si en diferents proves, es va emetre per a La1 de RTVE i presentat, com sempre, per Ramon García Ramontxu.

Però, recordaves que en la primera etapa del Grand Prix hi van participar veïns de dos municipis de l'Alt Empordà? Es tracta de Llers i Vilamalla, que es van desplaçar fins a Madrid per a competir-hi.

El 2004, Llers es va proclamar sotscampió de la Gran Final, per darrere Falces (Navarra), i es va emportar un botí de 15.000 euros. A més, a la final van guanyar un lot de 500 bombetes valorat en 8.200 euros, sumades a les que ja havien obtingut a la fase prèvia. El municipi llersenc, que tenia Carles Fortiana com a alcalde, va comptar amb l'actiu Mar Saura com a padrina.

Cinc anys abans, el 1999, hi va participar Vilamalla. En aquest cas, el municipi que aleshores tenia com a alcalde Ferran Prat va tenir com a padrins Andrés Caparrós i Elsa Anka. Vilamalla es va endur, com a premi, un lot de bombetes valorades en més d'un milió de pessetes.

Edició 2024

Enguany, al concurs hi participen 14 pobles. Són els següents:

Almacelles (Lleida - Catalunya) Bembibre (Lleó - Castella i Lleó) Binissalem (Mallorca - Illes Balears) Burela (Lugo - Galícia) Cangues d'Onís (Astúries) Llerena (Badajoz - Extremadura) Mitjà de Cudeyo (Cantàbria) Morata de Tajuña (Madrid) Ondara (Alacant - Comunitat Valenciana) Olvera (Cadis - Andalusia) Sant Adrià (Navarra) Sant Diumenge de la Calçada (La Rioja) Tauste (Saragossa - Aragó) Villanueva de la Torre (Guadalajara-Castella-La Manxa)

Produït per RTVE en col·laboració amb EuroTV Producciones (Grup iZen), 'El Grand Prix del Verano' es va convertir en el seu retorn a la millor estrena de l'any a la televisió, amb un 26,1% de quota. Els seus set lliuraments van ser líders absoluts de la seva franja, amb una mitjana de 1.689.000 espectadors en lineal i 336.000 en diferit i un 19,4% de quota. Una dada que supera per 1,9 punts la mitjana aconseguida en la seva última edició emesa a La 1 l'estiu del 2005.