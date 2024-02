El Polònia de TV3 ho ha tornat a fer. Després d'èxits com el Mas Style i molts altres èxits, el programa d'humor per excel·lència a Catalunya ho ha tornat a fer: ha viralitzat la versió d'una coneguda cançó amb un polític com a protagonista. En aquest cas, després de l'èxit de Nebulossa i el seu Zorra —que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió—, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso (Lara Díez) fa la seva pròpia versió de la cançó: Facha, en què repassa tots els escenaris on fan servir aquesta paraula per definir-la. La canta acompanyada com a coristes de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i de l'expresident José Maria Aznar.

En poques hores, el vídeo s'ha viralitzat per les xarxes socials. Només a YouTube sumava prop de 300.000 reproduccions en només 15 hores. Aquestes són algunes de les frases destacades de la versió del Polònia: «Dicen que soy solo una facha y que de izquierdas ni borracha. Soy del PP, la oveja negra, aunque para oveja ya está Almeida».

«Tendremos la Fórmula 1, un Disneylandia en Neptuno y aquí jamás tendrás sequía, porque habrá toros en Gran Vía».

«Si hago hospitales dicen 'facha', si no funcionan soy más facha, si digo con Vox sumaría, soy más facha todavía».

«Madrid Dakar será la ruta, morid de envidia hijos de fruta, que ya llegado mi momento».