Més de 400.000 llars espanyoles, concretament de la Comunitat de Madrid i en àmplies zones de les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Castella i Lleó, València, Alacant, Castelló i Ciudad Real, van poder quedar-se dimarts a la nit, 6, sense veure Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta i Telemadrid als seus televisors i així fins a uns 20. La raó és que, com va passar a Catalunya el passat 30 de setembre, es va produir la migració de freqüències de la televisió digital terrestre (TDT) per deixar espai a la telefonia de 5G, com exigeix el Segon Dividend Digital.

Són els que no van fer els deures: adaptar les antenes a la nova situació, el simulcast. Al juliol, segons la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions, a Madrid encara hi havia prop de 27.000 instal·lacions pendents d’això, que suposa un 23,30% del total. El termini donat per posar-se en contacte amb els instal·ladors i adaptar les cadenes s’havia iniciat el juliol del 2019 i ha durat 15 mesos.

Passos per resintonitzar els canals TDT

Els que només han de sintonitzar els seus televisors han de seguir els següents passos a través del comandament a distància:

1) Enceneu el televisor i en el seu cas també el receptor de TDT i premeu la tecla Menú.

2) A la pantalla del televisor apareixeran diferents opcions segons el model del seu receptor.

3) Desplaceu-vos per la pantalla utilitzant els botons en forma de fletxa fins a situar-vos sobre l’opció Instal·lació (en alguns models pot trobar noms alternatius com a Configuració, etcètera).

4) Premeu a continuació la tecla OK.

5) Apareixeran noves opcions. Situeu-vos utilitzant els botons en forma de fletxa sobre la denominada Recerca de Canals o similar i premeu la tecla OK.

6) Segons el model del vostre receptor disposareu de nou de diverses opcions. Seleccioneu, desplaçant-vos amb les fletxes Recerca Automàtica a Sintonitzar Nous.

Catalunya ja va passar per aquesta apagada la mitjanit del 30 de setembre a l’1 d’ocutbre, tot i que no per igual a tot el territori. Les ciutats de Barcelona, tota la província, no van haver de retocar la seva instal·lació i només van haver de resintonitzar en alguns casos amb el seu comandament a distància. També entraven en aquest termini les comunitats autònomes de les Canàries, Cantàbria, Galícia, Múrcia, Navarra i La Rioja. La segona fase afecta les esmentades comunitats de Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, València, Alacant, Castelló i Ciudad Real. I la tercera, l’apagada de la qual tindrà lloc la mitjanit del 13 d’octubre al 14, afectarà Andalusia, Ceuta i Extremadura, i hi haurà reordenació de continguts a Ceuta, Huelva, Cadis, Jaén, Sevilla i Badajoz.