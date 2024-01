A primers de gener, a Malena Gracia la van expulsar del tanatori en el qual reposava Paco Arévalo en el seu taüt. La família del difunt no volia que la que va ser la seva nòvia entre el 2020 i el 2021 fos allà. I Tele 5 va tenir una alegria. Per a ells aquest és un tema formidable. S’havia d’esprémer. El xou necròfil sempre és un bon negoci per a aquest imperi televisiu.

No han trigat gaire. Aquesta setmana, en el programa De viernes van contractar amb Malena, i el fill d’Arévalo, perquè, sobre la tomba del finat, executessin una vetllada de lluita lliure. Els van posar cara a cara. «¿No us voleu saludar?», els van preguntar Beatriz Archidona i Santi Acosta. ¡Ah! Que bé que ho fan aquesta parella de presentadors. ¡Com saben incentivar la baralla, i alhora dissimular! «¡No vull veure’t ni en pintura! ¡Vergonya em fas amb aquestes barbaritats que deixes anar per aquesta boca!», cridava el fill. «¡Jo a qui estimava era el teu pare, no a tu! ¡Si la morta fos jo, el teu pare hauria vingut a acomiadar-se de mi! ¡Tens un cor molt obscur!», cridava Malena. I els presentadors disfrutaven molt. Van aconseguir una lluita lliure mesquina, conforme amb la cadena que els alberga. No sabem el que haurà pensat Arévalo d’aquest pressing catch sobre la seva tomba. Potser haurà recordat –de quan era viu– aquella esquela que va aparèixer al diari El Progreso de Lugo, el juny del 2021. Una necrològica escrita per la mateixa finada abans de morir, la senyora María Paz Fuentes Fernández, en la qual detallava els noms dels que podien assistir al seu funeral, i concloïa: «A la resta de gent, que mai es va preocupar durant la meva vida, els desitjo que segueixin tan lluny com van estar». ¡Ahh! Potser Arévalo hauria escrit: «Que Tele 5 es mantingui lluny de la meva tomba».

Iker Jiménez (cadena Cuatro) l’altre dia ens va ensenyar una aplicació d’intel·ligència articial anomenada La calculadora de la mort. Li dones dades sobre com vius, i l’IA et diu el dia que et moriràs. El televisiu psiquiatre forense José Cabrera va acceptar el repte. I la màquina li va dir: viuràs exactament 27 anys més, moriràs als 94. Al principi Cabrera va quedar molt complagut. Però després es va posar a pensar i li va semblar que la IA havia quedat curta. No volia viure 27 anys més, volia viure’n 35 més com a mínim. Home, Cabrera és un ingenu. El terrible no és morir-se. L’horrorós és que el teu cadàver sigui objecte de l’atenció de Tele 5.