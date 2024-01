La implantació de la xarxa de telefonia 5G, com ja va passar amb la 4G, té conseqüències en les freqüències de televisió, perquè cada vegada més es redueix el seu espai en l’espectre radioelèctric. Ja va passar entre finals del 2014 i principis del 2015, quan es va produir el Primer Dividend Digital, com es denomina aquesta migració dels canals perquè aquestes freqüències les ocupi la telefonia mòbil, i ara està a punt de produir-se el segon. El 30 de setembre finalitzen les emissions de 'simulcast' (emissió simultània d’un canal de televisió a través de les freqüències noves i antigues), i qui no s’hagi posat al dia no trobarà alguns canals. El 31 d’octubre es donarà per completat el procés.

El 5G necessita aquesta banda de freqüències dels 700 megahertzs (MHz) on hi ha alguns canals agrupats en múltiplex. «Quan sintonitzes la tele en la freqüència 44, pots veure TV-3, El 33, 3/24 i Esport 3. I en altres freqüències hi ha els múltiplex de TVE, Antena 3, Tele 5... Se’n van repartir molts i algun cau en aquestes freqüències que s’han de moure», afirma Amadeu Gassó, director d’Explotació i Enginieria de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els programes de la televisió digital terrestre s’emetien entre els canals radioelèctrics 21 i 69. El Primer Dividend Digital, el del 4G, va deixar lliures els canals compresos entre el 60 i 69 (banda de freqüències de 800 MHz) i ara s’alliberen els canals compresos entre el 49 i 60 (banda de 700 MHz). «De manera que si tens connectat el receptor a la freqüència 52, has de resintonitzar», diu Gassó. «Quant als canals de la CCMA, a la demarcació de Barcelona [Barcelona i la seva província], com la freqüència del seu múltiplex és la 44, aquest Segon Dividend no l’afecta. Però sí afecta les de Tarragona, Lleida i Girona».

Barcelona, sense canvis

Barcelona és, juntament amb Astúries, la Corunya, Menorca, Melilla i una part de les províncies de Toledo i Múrcia, un dels territoris on els canals de televisió no emetien per la banda dels 700 MHz i, per tant, no s’han vist afectats. Això sí, hi ha zones de la província de Barcelona en què s’ha de canviar la freqüència dels canals locals», afirmaGuillermo Canal, director gerent de Feceminte (Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions).

Tampoc tots els edificis de vivendes han hagut de fer adaptacions als seus equips de recepció col·lectiva de televisió. Queden excloses, per exemple, les vivendes unifamiliars i els edificis comunitaris més petits. «Si el teu televisor té associada una única antena, aquesta capta tots els senyals i només has de resintonitzar amb el comandament», diu Canal. En canvi, quan l’antena dona servei a més veïns, normalment s’utilitzen amplificadors. «Això significa que, en un edifici d’una comunitat de propietaris, perquè puguis resintonitzar el teu televisor, les instal·lacions també s’han de modificar i aquí és on han d’intervenir els tècnics», afegeix.

El Govern va destinar 145 milions d’euros en subvencions per compensar les comunitats de propietaris que es veiessin afectades pels canvis que havien de fer a les antenes de televisió. Les quanties dels ajuts oscil·len entre els 104,3 euros i 677,95 euros, en funció de la infraestructura prèviament instal·lada. «La comunitat de propietaris hi pot accedir a través de la pàgina Red.es, presentant la documentació que acrediti que l’instal·lador està homologat i adjuntant la factura de les actuacions fetes en el sistema de recepció de la comunitat», afirma Canal. Hi ha temps per demanar-les fins al 31 de desembre, «per a treballs executats abans d’aquesta data». No obstant, el pla de subvencions deixa fora els canals locals.

Retard per la pandèmia

El mes en què s’havia de completar la liberalització del Segon Dividend Digital, pactat amb la UE, era al juny, però es va traslladar al 31 d’octubre per la pandèmia. «A Espanya, l’Estat va proposar tenir-ho tot configurat i alliberat a partir del 30 de setembre, perquè hi ha coses que segur que quedaran pendents i, així, quedarà un mes per resoldre aquestes incidències», remarca Canal.

Durant aquest temps de transició, la majoria dels canals han anat emetent en ‘simulcast’ (en la freqüència antiga i en la nova), però això acabarà a Catalunya la nit del 30 de setembre, quan les velles deixaran de funcionar, tot i que en altres zones d’Espanya el canvi es produirà el 4 o el 6 d’octubre. «En algunes localitats petites de Tarragona, Lleida i Girona, on es muden les freqüències, ja hem fet canvis», diu el director d’Explotació i Enginieria de la CCMA. «Vam parlar amb l’ajuntament i els veïns i no hi ha hagut gaire problemes. N’hi ha als llocs on encara hi ha aquest ‘simulcast’, ja que, com sembla que no ha passat res, potser no ho han fet bé». I el dia 30 és a tocar.