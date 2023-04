Les Mamarazzis nformen dels rumors que envolten Pilar Rubio i Sergio Ramos, que estarien passant per una crisi en la seva relació. Tot i que la presentadora ha explicat que «els únics que saben el que realment passa a casa seva són ells dos i que ella no perdrà temps desmentint teories sense fonament», Laura Fa i Lorena Vázquez han revelat que, des de fa mesos, una persona molt pròxima a l’entorn familiar del futbolista ha informat sobre una possible mala relació entre Pilar Rubio i la família Ramos.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) I és que, buscant a les xarxes socials de la parella, pot apreciar-se que, recentment, tots dos no han estat junts en moments importants com són la celebració de l’aniversari de Pilar (data que Sergio Ramos ha passat a la Feria de Abril) o aquest mateix Nadal, en el qual no se’ls ha vist gaire units. Tots dos sempre han mostrat públicament amb molt orgull detalls de la seva vida familiar, i el motiu darrere d’aquest aparent distanciament en la parella podria ser aquesta suposada mala relació entre la família de l’esportista i la seva dona, apunten les Mamarazzis.