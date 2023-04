"La mataré i me l'emportaré amb mi a l'infern!", són algunes de les paraules que va dir la jove Rosarito durant un dels seus exorcismes duts a terme a l'església de Sant Blas a Alacant als anys 80. Un àudio de mitja hora de durada que ha sortit a la llum quatre dècades després en el programa Cuarto Milenio.

A l'àudio es pot escoltar les paraules del sacerdot Agustín Pérez Segura oficiant l'exorcisme, qui va arribar a realitzar-ne fins a cinc perquè la força demoníaca abandonés el cos de la jove alacantina.

En l'enregistrament també se senten els crits de la Rosario, de la qual emanen nombroses veus que maleeixen al sacerdot i amenacen amb emportar-se la vida de la jove. "No la deixaré!" pronuncia amb una veu d'ultratomba durant els primers minuts de la cinta.

Un àudio difícil d'escoltar, on també s'escolten xisclets i sembla que l'estan cremant o pegant: "Em crema!" diu repetides vegades. La Rosarito arriba a parlar en llengües desconegudes que ni tan sols el sacerdot reconeix, mentre la jove es retorça i vocifera insults.

Un ritual romà usat pels catòlics

Segons expliquen en el programa de misteri, el sacerdot Agustín Pérez va seguir els passos escrits en els llibres religiosos més antics que expliquen com dur a terme un exorcisme. Parlen d'un ritual romà usat pels catòlics centenars d'anys enrere que, avui dia, continua sent la guia per als sacerdots que duen a terme aquest tipus de rituals.

En el moment en el qual es va dur a terme l'exorcisme de la Rosarito, tenia 20 anys i va haver de suportar cinc sessions dins de l'església de Sant Blas perquè el mal sortís del seu cos. El poc que se sap d'ella, és que una vegada va aconseguir curar-se ha continuat acudint cada diumenge a la missa de 12 de la mateixa parròquia on suposadament, li van expulsar l'ésser maligne que l'havia posseït.