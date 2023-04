Melani Olivares s'acomiada d''Amar es para siempre' de forma molt emotiva. L'actriu ha anunciat aquesta setmana a les xarxes socials que ja ha gravat l'adéu del seu personatge a la sèrie diària d'Antena 3, encara que, com és lògic, aquestes escenes no arribaran immediatament a la petita pantalla sinó que encara caldrà esperar un temps.

"No m'agraden els comiats per això he tardat 5 dies a pujar aquest vídeo, han estat 8 mesos de feina frenètica però amb tot l'amor i més del que podia esperar", ha afirmat Olivares al seu compte oficial d'Instagram, adjuntant un vídeo de la seva darrera sessió d'enregistrament, quan la van aplaudir i li van regalar un ram de flors.

En aquesta publicació, la intèrpret ha agraït a tot l'equip de la ficció el seu "esforç, talent i dedicació", fent una menció especial a Jorge Bosch i Itziar Miranda, que dóna vida a Manolita, qui ha estat la seva cosina a 'Amar es para siempre': "Per sostenir-me, cuidar-me i ensenyar-me tant".

Fernando Coronado, la nova incorporació a les trames d''Amar es para siempre'

A banda del comiat de Melani Olivares, Antena 3 ha anunciat una nova incorporació a l'elenc actoral d''Amar es para siempre'. Fernando Coronado fitxa per la sèrie diària de la cadena d'Atresmedia per interpretar Vicente Berrocal, un vidu de 50 anys amb una reputació irreprotxable i soci de Marcelino i Ricardo al seu club social.

De fet, Coronado i Olivares ja han compartit escena a la sèrie, ja que, aquest 30 de març passat, Nieves (Olivares) es va trobar amb ell, tot i que aleshores no es va descobrir la identitat del personatge.