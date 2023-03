La sèrie «Mrs. Davis» es promociona amb imatges rodades a Figueres

Mrs. Davis, la nova sèrie del creador de Lost i Watchmen, es promociona amb imatges rodades al castell de Sant Ferran de Figueres. La nova producció de Lindelof i d'una de les guionistes de The Big Bang Theory, Tara Hernández, es va rodar durant la tardor en localitzacions de Girona, Figueres i Lloret de Mar.

Poques setmanes abans d'estrenar-se, el 20 d'abril, la plataforma Peacock ha llençat el primer tràiler oficial de la sèrie, que està protagonitzada per l'actriu Betty Gilpin i Jack McDorman.

Produïda per Warner Bros, la sèrie explorarà el conflicte entre la fe i la tecnologia en «una batalla èpica de proporcions bíbliques», segons els seus responsables. Gilpin interpreta una monja que lluita contra una totpoderosa intel·ligència artificial, mentre que McDorman es posa a la pell del seu ex, que també té una venjança personal contra l'algoritme.

A l'avançament es pot veure com Gilpin, que interpreta la monja Simone, s'embarca en la recerca del Sant Grial en un camí ple d'acció i humor contra tot un exèrcit de seguidors de la intel·ligència artificial i entre les imatges que hi apareixen hi ha algunes de les escenes rodades a l'interior del castell de Sant Ferran, a Figueres.

Durant unes tres setmanes, la fortalesa figuerenca va ser l'escenari de la recreació d'una mena de competició o torneig ambientat a l'edat mitjana amb uns 200 figurants gironins per a la qual es van col·locar domassos al mur del castell i una espasa de grans dimensions clavada a terra, que és la que apareix al tràiler.

El rodatge de Figueres, que també va comportar la recreació d'un mercat medieval, va comptar amb la participació dels dos protagonistes de la sèrie.