Els concursants Orestes Barbero i Rafa Castaño segueixen fent història a ‘Pasapalabra’ programa rere programa. En aquesta ocasió, el sevillà ha sigut el protagonista d’un ‘rosco’ sense precedents per dos motius clars. Primer, perquè com està sent habitual,tots dos veterans i els seus respectius 24 encerts s’han quedat a les portes d’aconseguir el premi final, la xifra del qual ja ascendeix a 2.236.000 euros.

No obstant, el que ha deixat atònits els espectadors i els mateixos convidats de l’espai televisiu presentat per Roberto Leal ha sigut una històrica ratxa d’encerts: 23 respostes correctes seguides ha encertat el participant andalús en la primera volta, una xifra que no es veia des del 2009.

De la ‘A’ a la ‘Y’

Quan dos participants arriben a un nivell tan alt al llarg de tants programes, es pot esperar que es vegin actuacions memorables. No obstant, el que ningú s’esperava durant l’última emissió de ‘Pasapalabra’ és que el Rafa acumulés un total de 23 encerts consecutius per començar. El concursant sevillà va respondre sense errors a totes les preguntes de la ‘A’ a la ‘Y’ una cosa que no passava des del 2009, quan José Manuel Lucía va firmar la mateixa fita.

Només el «cognom del cardenal que va ser preceptor del rei Lluís XV de França i ministre d’Estat entre el 1726 i el 1743» ha impedit que el Rafa es llancés a buscar el premi en un sol torn, una cosa que mai ha passat en la història del concurs. Aquesta pregunta no ha acabat mai per resoldre’s, ja que, després d’encertar la ‘Z’, el sevillà ha hagut de conformar-se amb un empat a 24 amb un Orestes que, sense pausa però sense pressa, ha aconseguit igualar el marcador i prolongar la carrera per veure qui es convertirà en el guanyador d’aquest premi rècord.