Amb "Eaea", una cançó de flamenc modernitzat i amb una mica techno, Blanca Paloma es va imposar aquest dissabte a la nit a la final del Benidorm Fest i representarà Espanya a Eurovisió 2023, el 13 de maig a Liverpool. Va ser un triomf ampli, gràcies a 169 punts (94 del jurat, 35 del jurat demoscòpic i 40 del televot).

Com la mateixa cantant d'Elx va comentar, "Eaea" és l'aposta 'jonda' més clara per a Eurovisió des de la “barca” de Remedios Amaya, que es va quedar tràgicament amb el marcador a zero el 1983. Blanca Paloma només pot mirar amunt i es podrà beneficiar del fet que l'imaginari del festival s'ha obert de forma radical des de fa anys. "EaEa" (una peça de la que és coautora), podria, i hauria de tenir millor sort (que no és gaire difícil).

En segon lloc va quedar Agoney, que aquests dies era el millor situat a les apostes, tot i que Blanca Paloma era sempre a tocar. Al final, tots dos van intercanviar posicions al podi i Eurovisió es perdrà el turmentat i cibernètic del cantant de Tenerife, que amb 'Quiero Arder', va omplir de flames l'escenari del Benidorm fest.

A Agoney el va seguir Vicco, tercer, amb 129 punts; i Megara, amb 106 punts. Cinquena va ser Alice Wonder, en sisena posició va quedar Karmento, i en setena, José Otero. Va tancar la classificació Fusa Nocta.

La gala final del Benidorm Fest 2023 va arrencar a les 22.00 de la nit d'aquest dissabte davant d'un Palau l'Illa de la ciutat alacantina ben ple, on més de 2.000 persones van vibrar amb les vuit actuacions candidates al micròfon de bronze, així com amb les aparicions d'Ana Mena, Manuel Carrasco, Beth, Chanel i la presentadora, Mónica Naranjo.