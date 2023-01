«Tres desconeguts idèntics», la història d’un obscur experiment

Aquesta nit, a les 22.05 h a TV3, el programa Sense ficció estrena Tres desconeguts idèntics, un documental que descobreix l’extraordinària història de tres bessons idèntics que es van conèixer, per pura casualitat, als 19 anys, i que van descobrir que havien estat separats poc després de néixer arran d’un experiment.

El primer dia d’universitat, en Boby va arribar al campus, al comtat de Sullivan (EEUU), nerviós i avergonyit. No hi coneixia ningú. Però resulta que tothom el saludava «i em demanaven com havia anat l’estiu. I les noies em feien petons. I de cop i volta em criden: ‘Ei, Eddie!’». Segons explica la cadena pública en un comunicat, l’Eddie era un antic alumne que fins a l’any anterior havia estudiat al mateix campus. I resulta que era la rèplica perfecte d’en Boby. Es van posar en contacte i la seva història va ser immediatament reproduïda als mitjans de comunicació nord-americans. Tant, que en David es va trobar a casa seva, a Nova York, mirant incrèdul en un diari la fotografia que li retornava, com un mirall, la seva pròpia imatge. «Era un miracle», explica la mare adoptiva d’en David. «La primera vegada que es van ajuntar tots tres va ser a casa meva. I jugaven tirant-se per terra com cadells. Com si es coneguessin de sempre». Es van fer inseparables.

La seva insòlita història es va fer viral en una època, els anys 80, en què encara no existien les xarxes socials. Les seves aparicions en ràdios i televisions eren constants. S’hi presentaven vestits iguals i explicaven, divertits, les preferències que havien compartit, sense saber-ho, durant els seus 19 anys de vida separats. Només els pares respectius es van preguntar què havia passat. Com és que ningú els havia informat que tenien germans? Tots tres havien anat a parar a famílies molt diferents, pel que fa a posició social i econòmica. I les famílies van començar a indagar a l’agència d’adopció que els havia ofert les criatures, la Louise Wise Services. Així van descobrir que la separació dels nadons no va ser casual, que obeïa a un experiment obscur ideat pel científic Peter B.Neubauer.