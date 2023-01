El periodista, creador i director de programes de televisió Sergi Schaaff, impulsor de programes com Saber y ganar i El tiempo es oro, ha mort aquest dimarts a la matinada als 85 anys a Barcelona, ha informat RTVE en un comunicat.

RTVE ha mostrat en un tuit recollit per Europa Press el seu condol: "Des de RTVE, casa a la qual ha estat vinculat tota la seva trajectòria professional, enviem una abraçada a la seva família i éssers estimats".

Llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona, on va iniciar la seva trajectòria docent i va ser vicedegà de la Facultat de Ciències de la Informació entre 1980 i 1981, i va exercir de docent a la Universitat Pompeu Fabra des del 1992 fins al 2009, on va impulsar els estudis de Comunicació Audiovisual.

Com a realitzador, productor i director ha creat i adaptat programes a RTVE com Aquí el segundo programa, amb el qual va debutar, La carretera de todos, Si lo sé, no vengo, El tiempo es oro, 3x4, Ruta Quetzal i Saber y ganar, que fa 25 anys que es troba en antena, i també va dirigir programes per a la Televisió de Catalunya.

Va ser guardonat amb un Premi Ondas per la direcció de Salomé, el Premi Talent de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Televisió, el premi Miramar d'Honor de RTVE i la Creu de Sant Jordi.