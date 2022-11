Chicote arrenca la seva vuitena temporada de ‘Pesadilla en la cocina’ (La Sexta) i el primer lloc que ha visitat és un restaurant-pizzeria a Viladecans. Naturalment és un lloc caòtic, i amb molt greixum, si no Chicote no hi aniria.

L’amo, que va a la seva bola i és molt cridaner i irascible, es presenta a les dues del migdia; o sigui, fa seu aquell lema que diu: «Si un negoci no dona per llevar-se a les dotze, no és negoci». Però el més tremend és que aquest restaurant no recapta ni un duro, perquè la poca clientela que hi pugui anar marxa espaordida quan comença el festival del llançament de plats. ¡Ah! Televisivament parlant, projectar el ‘duralex’ i la ceràmica contra les parets, contra el terra o contra ells mateixos, és molt efectiu. És un recurs escenogràfic que surt baratet –a Amazon venen vaixelles completes, de 19 peces, per 26 euros– i a casa disfrutem i ens entretenen molt. El moment en què Chicote passa el dit per la campana de fums, o per la planxa, i ens mostra la porqueria, també és un clàssic molt celebrat per l’audiència. O quan va obrir el bagul congelador d’aquesta pizzeria i gairebé es desploma del cop de fetor que desprenia. Tot això són recursos escènics, imprescindibles, perquè l’espectacle funcioni.

Però s’ha produït en aquest restaurant de Viladecans un instant nou, molt interessant des del punt de vista de l’entomologia, quan uns comensals van trobar escarabats circulant per sobre de la seva taula. ¡Ah! Va ser un moment espinós. Un dels empleats va dir llavors, amb molt aplom i serenitat: «Chicote, aquí el problema és que els escarabats es veuen». Efectivament, aquest era l’assumpte. D’escarabats n’hi ha milers fins i tot als restaurants més fins. El problema de la pizzeria de Viladecans és que els seus escarabats, en lloc de viure en la foscor, surten a passejar, tranquil·lament, a plena llum del dia. És una raresa de primera magnitud.

Posats a sospitar, podríem creure que aquests escarabats alegres i diürns formen part de l’‘attrezzo’ del programa per donar-li un toc més atrotinat. Però he revisat, a la xarxa, opinions d’antics clients i n’hi ha una del 2019 que diu: «El ‘risotto funghi’ venia amb cuc. Viu». Home, aquí el que hauria d’haver fet Chicote és organitzar torns de sortida per a tots aquests animalets de companyia. Si apareixen tots de cop, espanten.