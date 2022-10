Després de l'èxit de l'edició anterior, que va resultar amb l'olesana Chanel com a guanyadora, TVE ja prepara la que serà la segona edició del Benidorm Fest. La cadena pública va anunciar aquest dilluns els noms dels 18 artistes que participaran en el seu format per a triar al pròxim representant d'Espanya a Eurovisió, que tindrà lloc el pròxim maig a Liverpool (el Regne Unit).

Mancant conèixer les cançons amb les quals competiran en les gales del Benidorm Fest 2023, es troben exparticipants d'Operacion Triunfo, Factor X, Fama! A Bailar i Drag Race España, a més d'una finalista de la primera edició de la preselecció de TVE. Et resumim a continuació tot el que has de conèixer dels 18 seleccionats que participaran al Benidorm Fest 2023. Com que encara no es coneix la canço amb què es postularan, et mostrem algunes de les seves actuacions més conegudes fins ara:

Agoney (Tenerife, 27 anys)

Cantant, músic i compositor, va ser el sisè finalista de ‘Operació Triomf 2017’, toca la trompeta des dels 6 anys i amb 14 va començar a estudiar cant. Després de diversos mesos de gira el 2018, va presentar el seu primer single, ‘Quizás’, una cançó de tall funky pop on l'artista va mostrar tot el seu potencial. El 2019 va presentar ‘Black’, i ‘Libertad’ i ‘Más’. El seu primer àlbum, ‘Libertad’, va ser número #1 en vendes en tot el país. Al març d'enguany va estrenar ‘Bangover’, Nº1 a iTunes a Espanya, l'Argentina i Xile, i al juliol ‘Cachito’. Actualment participa en el programa ‘Duos increïbles’ de La 1 i prepara el seu segon àlbum d'estudi.

Alfred García (Barcelona, 25 anys)

Amb 5 discos d'or i 5 de platí, és el primer artista espanyol a col·locar 16 cançons del seu àlbum debut ‘1016’ al Top 200 de Spotify i al Top 100 d'iTunes el primer dia de sortida del seu disc. Músic multi instrumentista, compositor, productor, cantant i comunicador audiovisual, va ser finalista de ‘Operació Triomf 2017’ i representant, al costat d'Amaia, d'Espanya a Eurovisió el 2018. Després de dos anys i mig, torna a l'octubre als escenaris amb el seu disc ‘1997’ Alfred García ha venut més de 150.000 discos i compta amb més de 200.000.000 de reproduccions en les seves plataformes digitals.

Alice Wonder (Madrid, 23 anys)

És el clar exemple de l'arribada d'un canvi generacional musical. Amb tot just 23 anys, l'artista/compositora ha irromput amb força en l'escena musical amb una maduresa artística que pot arribar a espantar els més veterans. El maig de 2021 va publicar 'Que Se Joda Todo Lo Demás’, el primer àlbum íntegrament en castellà de l'artista, que acumula milions de reproduccions en plataformes, i una gira de concerts que pengen contínuament el cartell d'esgotat.

Aritz Arén (València, 30 anys)

Cantant, ballarí i actor, comença molt jove a formar-se en disciplines artístiques. És un ballarí de produccions musicals i audiovisuals a nivell nacional i internacional, tasca que compagina amb les de l'actuació; ha format part de l'elenc de diversos musicals i sèries; i de programes de televisió com a ‘Fama, ¡a bailar!, on va quedar segon. A més de com a ballarí, també es forma com a cantant durant anys amb prestigiosos vocal coach, disciplina que treballa d'una manera molt intensa en els últims temps. Acumula prop de 2 milions de seguidors en les seves xarxes socials, amb més d'1.500.000 seguidors en TikTok i prop de 200.000 en Instagram.

Blanca Paloma (Elx, 33 anys)

És una de les veus més singulars del panorama musical nacional. Malgrat la seva llarga vinculació amb les músiques d'arrel en bandes com De mar a mar o Afalkay, l'artista inaugura el seu projecte personal en 2021 amb el seu primer single, ‘Secreto de agua’, cançó que va ser la capçalera de la sèrie ‘Lucía en la telaraña’, d'RTVE Play, i amb la qual va participar en la primera edició del Benidorm Fest.

El maig d'enguany va publicar el seu segon single, ‘Niña de fuego’, una mirada a la tradició des de l'avantguarda sonora més atrevida. El juny va iniciar una gira per Espanya per presentar el que serà el seu primer disc.

E'FEMME (Madrid)

És una girlband espanyola nascuda a Madrid el 2019 formada per Sandy (1997), Melania (1998), BUBU (1999) i Lottie (2000). Juntament amb el seu productor de confiança Luki i amb l'ajuda de tots els seus amics, han estat capaços de treure el projecte en el qual tant creuen endavant. E'FEMME té com a filosofia l'art com a concepte global: música, veu, rap, dansa, visuals, moda; cuidar tots i cadascun dels aspectes del seu producte. Compten amb més de 100.000 reproduccions tant en Spotify com en Youtube, 6k seguidors en TikTok i 3k en Instagram. Amb tres singles i videoclips publicats, continuen treballant per guanyar-se un lloc en aquesta indústria.

Famous (Sevilla, 23 anys)

És un cantant i compositor espanyol d'ascendència nigeriana, resident a Madrid. El 2018 va participar a 'Operación Triunfo'’, talent musical d'RTVE del qual va resultar guanyador. Actualment, forma part de l'elenc de ‘“El Rei Leon, El Musical’ en el Teatre Lope de Vega de Madrid, alhora que continua immers en la preparació del seu nou projecte musical, que fusiona sons urbans, afrobeat, reggaeton i pop en castellà.

Fusa Nocta (Gandia, 28 anys)

Miriam, més coneguda com a Fusa Nocta, es va convertir en la gran promesa femenina de l'escena urbana. La seva aparició en Factor X en 2019 va viralitzar No Gyals i va ser una de les favorites del concurs. Va fer una gira el 2020 i va tocar en molts festivals com a Arenal, Madcool, Dreambeach, pur llatí, weekend beach. Compta amb més de 30k seguidors Instagram i 34k YouTube. Durant aquest temps, ha estat treballant en el seu nou projecte que llançarà en aquesta nova temporada.

José Otero (Las Palmas, 32 anys)

Nascut a Las Palmas de Gran Canaria, obté una beca en la prestigiosa escola de música The BRIT School for Performing Acts, coneguda per formar a artistes com Adele en 2012. Després de finalitzar els seus estudis a Anglaterra, Otero es muda a Mèxic, on va participar en ‘La Voz’ el 2019 arribant al top 3. Després va treure el seu primer senzill que acumula actualment més d'11 milions de reproduccions a les plataformes.

Karmento (Albacete)

Karmento comença la seva carrera artística el 2012 quan decideix anar-se a viure a Malta. Allà comença a relacionar-se amb músics internacionals i a escriure les cançons que conformarien el seu primer àlbum 'Mudanzas', publicat de manera autoeditada el 2015. Partint de la cançó d'autor i el pop, Karmento explica històries atemporals a través de la seva música, enriquint-la amb el folklore i la música tradicional. Cinc anys després del seu debut, va publicar ‘Este devenir’ (El Tragaluz, 2020) amb el qual va aconseguir el reconeixement de crítica i públic.

Megara (Madrid)

És, més que una banda, un concepte. Una forma de vida. Un univers. Catalogats com la mescla perfecta entre el sinistre i el cotó de sucre, Megara s'ha situat, des dels inicis de la seva trajectòria, en el punt de mira de la premsa i el públic. La seva faceta bipolar (una cosa xocant de primeres) barreja tenebrositat, llaminadures i fúcsia… molt fúcsia! El seu estil? La banda ho ha denominat ‘Fucksia Rock’ en un intent d'englobar tot el que significa el concepte del grup. Música, espectacle, coreografia, història… En resum, a Mègara no hi ha lleis. No hi ha etiquetes.

Meler (Madrid)

Hi haurà qui concedeixi a l'atzar el mèrit que Jonathan, Javier i Lorenzo arribessin a conèixer-se, però seria menysprear el poder de la música. No pot deure's a la casualitat que tres joves talents que pul·lulaven per separat -de Marbella a Miami i d'Irlanda a Alacant- acabessin confluint a Madrid, en un concurs al qual aspiraven més de 400 artistes. Allí van convergir les seves tres incipients carreres, que van decidir convertir en una sola i donar-li el nom de Meler, començant la seva marxa tocant pel metre. El que va sorgir apunta a convertir-se en la nova revelació del pop espanyol.

Rakky Ripper (Granda, 27 anys)

Amb 15 anys, Raquel es va centrar en la música de manera autodidacta. En 2019 va publicar el seu àlbum debut 'Neptune Diamond', que la va posicionar com una de les pioneres del hyperpop a Espanya, al costat de PUTOCHINOMARICÓN i productors com Eurosanto. Va seguir 'Xtra Cost EP' (2021) i posteriorment, singles avançaments del qual serà el seu segon àlbum, amb èxits com 'Donde stas??', 'ZIP' o 'LOVE'. Amb una sòlida fanbase internacional, ha format part de line ups com el Sónar, ValleEléctrico, Covaleda, BIME, WarmUp o SXSW.

Sharonne (Sabadell, 46 anys)

És el nom artístic de Cristóbal Garrido. Cantant, Drag Queen i actor. Va ser la guanyadora de la segona temporada del concurs Drag Race España. Va començar al teatre amateur i ha estat mestre de cerimònies de l'espectacle THE HOLE, ha participat en La teva Cara no em sona, La Marató de TV3, en la sèrie catalana El cor de la ciutat, entre moltes altres. Actualment coprotagonitza la gira Gran Hotel de les Reines per tota Espanya.

Siderland (Barcelona)

Grup format per Uri Plana (veu i guitarra), Albert Sort (baix) i Andreu Manyós (bateria), tres amics de Barcelona, està convençut que totes les coses, tant bones com dolentes, passen de nit. La seva obsessió per la foscor és només comparable amb les ganes d'acostar-se a la sonoritat dels èxits del pop internacional. Música de ball, electrònica i tropical combinada amb tornades èpiques, en un estil que s'han pres la llibertat de dir Pop Nocturn. El seu àlbum debut es titula ‘Totes els nits del món’ (2021) i inclou temes com ‘Només vull amor’ o ‘Tragèdia o calor’.

Sofía Martín (Alacant, 26 anys)

És una cantautora espanyola i alemanya. La seva passió per la música neix des de molt jove i la seva educació multicultural va tenir una gran influència en la seva música i va contribuir al seu amor pels diferents estils. Des de molt jove Sofía va començar a escriure cançons en tres idiomes. La seva música està fortament influenciada per una mescla de ritmes llatinoamericans contemporanis i electrònics. Té una presència escènica encantadora i és capaç d'encapsular les seves melodies irresistibles, creant una atmosfera alegre per a cantar i ballar.

Twin Melody (Ordizia, 24 anys)

És el projecte artístic de les bessones Paula i Aitana. El seu èxit va començar en xarxes socials gràcies les seves versions de cançons i coreografies per a Instagram i TikTok, on acumulen 18,2M convertint-se en les creadores de contingut espanyoles més seguides. Han col·laborat en televisió, actuat en sèries de TV, col·laborat amb múltiples marques i fins i tot han escrit un llibre. Artistes com Shakira, J Balvin i Camilo -que els va arribar a compondre el seu single 'Alguien como tú'- ja s'han fixat en elles.

Vicco (27 anys)

És una artista, compositora, pianista i productora musical espanyola. Apadrinada per Alejandro Sanz, va ser telonera de diversos concerts del seu gira Sirope el 2015. Ha treballat amb diversos artistes i productors, entre ells Alizzz, Bejo, Alex Ubago, Natalia Lacunza, Edurne, Chenoa, La Peatina... Com a artista independent, ha aconseguit sumar un total de 2,5 milions de reproduccions en totes les plataformes digitals. En l'actualitat, treballa amb Sony Music Spain en el seu nou àlbum i projecte renovat.