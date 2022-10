La sobtada mort d'Albert Solà es va produir just una setmana abans de la seva intervenció en ¿Quién es tu padre?. Després de diversos anys lluitant perquè se'l reconegués com a fill legítim del rei emèrit Joan Carles I, el veí de la Bisbal de l'Empordà estava disposat a explicar tota la veritat en el nou programa de Telecinco, però va perdre la vida de manera sobtada tan sols uns dies abans.

No obstant això, Solà ja havia gravat la seva entrevista, en la qual explicava com va recaptar les proves per investigar la seva pròpia vida. L'Albert va ser acollit en un orfenat i posteriorment va ser desplaçat a Eivissa, on una família es va encarregar d'ell durant un temps.

"Amb el temps he esbrinat que a la família d'Eivissa li feien pagaments ben remunerats per cuidar-me", assegurava l'Albert a l'entrevista. Als tres anys va tornar a Barcelona, on va ser adoptat per una altra família. El més destacable d'aquella època són els regals caríssims que li feia una misteriosa dona de tant en tant. Anys després, va descobrir que aquesta dona era Mercedes de Borbón, mare del rei Joan Carles i la seva presumpta àvia.

Però aquesta no va ser la seva família definitiva. Amb vuit anys, va anar a viure amb una família de pagesos, però va continuar rebent regals cada vegada més cars com una moto o un cotxe. Però els seus privilegis no acaben aquí, perquè l'Albert assegura que durant el seu servei militar veia com se li perdonaven càstigs o se li proporcionaven privilegis misteriosos. De fet, se'l va col·locar en primera fila durant les desfilades militars on va assistir el rei com a part de la banda musical, tot i que aquest no era el seu àmbit d'actuació.

De fet, una de les últimes anècdotes de Solà és quan un agent del CNI va contactar amb ell, l'any 2007. El Centre Nacional d'Intel·ligència li va demanar una prova d'ADN, però el responsable del laboratori assegura que li van encarregar destruir totes les proves després d'obtenir els resultats. Quan el resultat va sortir positiu, deixant clar que l'Albert sí que era fill de Joan CarlesI , aquest assegura que li "van demanar que renunciés als drets successoris en favor del meu germà, Felip VI. Està gravat, ells ho tenen", va concloure.