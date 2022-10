La detenció de María León va sorprendre els seguidors de l’actriu i va provocar un fort enrenou el cap de setmana passat. Després de l’escàndol i les primeres declaracions de l’actriu assegurant que havia sigut víctima d’abús policial, ha sortit a la llum el sumari amb tots els detalls i les raons per les quals els agents de seguretat van decidir portar-la a comissaria.

Tal com s’ha revelat a ‘El programa de Ana Rosa’, el ‘Diario de Sevilla’ i ‘ABC’, que han tingut accés a l’atestat policial, l’actriu hauria propiciat diversos insults als agents durant la detenció.

Aquella nit, una patrulla policial es dirigia a l’avinguda María Luisa de Sevilla, en la qual es va creuar amb un ciclista que portava una copa de vidre a la mà i que va travessar en perpendicular el carrer. Després de veure els agents va intentar girar i fugir, però no va poder. A causa dels símptomes d’embriaguesa, els agents van decidir realitzar-li un control d’alcoholèmia.

Mentre esperaven els resultats i que arribés una segona patrulla, un grup de persones, entre els quals hi havia María León, es va acostar per increpar els agents. L’actriu també va treure el seu telèfon mòbil per gravar el succés.

Un agent va demanar a un dels nois que s’apartés del furgó, cosa que va provocar que León l’insultés: «Tonto, ¿tu què ets, el xèrif?». Això va fer que se li demanés la documentació i al no tenir-la va ser detinguda: «Va tornar a dir-li tonto i li va dir que no tenia el DNI», defensa el document difós.

Després de ser detinguda, un dels acompanyants es va posar davant el cotxe perquè no se’n pogués anar i un altre va alliberar María: «L’agent surt darrere d’ella perquè no escapés i a agafar-la, aquesta li clava un cop amb el puny que li impacta a la galta dreta, perd l’equilibri i en la seva caiguda clava una puntada de peu que li toca la cama esquerra, alhora que li cridava ‘filla de puta, ets una bruixa».

La filla de Carmina Barrios va ser detinguda per desobediència i atemptat a un agent de l’autoritat. Després de ser derivada a un hospital per una crisi d’ansietat va donar un 0,54 mg/l en el test d’alcoholèmia.