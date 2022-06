Aquest cap de setmana s’ha produït una filtració sexual que afecta una cara molt famosa de Telecinco. <strong>Un vídeo íntim de Santi Millána</strong>va acabar a les xarxes socials en contra de la seva voluntat i de forma inesperada. Poques hores després, el presentador ha volgut parlar del tema per condemnar els fets.

L’actor català, a través d’unes breus paraules per al diari ‘ABC’, ha sigut molt crític amb la situació en la qual s’ha vist involucrat: «Jo no vull dir com s’han d’enfocar les coses, però la notícia aquí és que s’ha comès un delicte», ha expressat de forma contundent a l’hora de classificar la filtració.

El presentador de ‘Got talent’ no ha volgut entrar en detall sobre què té previst fer, però tot apunta que posarà a disposició de la justícia la resolució del delicte: «No hi entenc de lleis ni d’altres, així que no ho comentaré».

En aquest cas, s’hauria incomplert l’article 197.7 del Codi Penal, en el qual es condemna la publicació i difusió no autoritzada d’imatges o gravacions íntimes. A més, està castigat amb una multa de sis a 12 mesos o amb pena de presó de tres mesos a un any en determinats casos: «El que, sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges o gravacions audiovisuals d’aquella que hagués obtingut amb la seva anuència en un domicili o en qualsevol altre lloc fora de l’abast de la mirada de tercers, quan la divulgació menyscabi greument la intimitat personal d’aquesta persona», dictamina aquest article.