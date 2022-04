Aquest dijous 14 d’abril, a les 23.50, el 33 emet la gala del 35è aniversari del Festival Castell de Peralada, protagonitzada pel tenor Javier Camarena amb el Cor i Orquestra del Gran Teatre del Liceu sota la batuta del mestre Riccardo Frizza. Aquest concert líric, enregistrat l’1 d’agost del 2021, es reemetrà al programa “Diumenge, concert” de TV3.

El concert que l’1 d’agost passat es va poder sentir de manera simultània a Catalunya Ràdio i a Catalunya Música va formar part d’una programació especial conduïda pels Homes Clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, a la vegada que va ser enregistrat per TV3 per emetre en diferit pel Canal 33 i –posteriorment– per TV3.

El tenor mexicà Javier Camarena, coronat com a millor cantant masculí pels International Opera Awards 2021, juntament amb Riccardo Frizza al capdavant de l’Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu, van oferir una gala amb àries d’òpera de gran repertori i molt popular.

El concert comença amb el cor de l’òpera “Lakmé” de Delibes, per donar pas a la veu del tenor amb l’ària “Prendre le dessin d’un bijoux… Fantaisie aux devin mensonges…” de la mateixa òpera. El concert continua amb “Ah cette voix quel trouble… Je crois entendre encore…” de Les pêcheurs de perles de Bizet i “Com’è gentil” de Don Pasquale de Donizetti, de qui també Camarena va interpretar “È fia ver, tu mia sarai… Non può il cor, non può la mente…” de l’òpera “Betly, ossia La capanna svizzera”. De Mozart, el tenor de veu d’or interpreta “Dies Bildnis ist bezaubern schön…” de “Die Zauberflöte (La flauta màgica)”. Al final del concert, que es va desenvolupar sense pausa, podem sentir les àries “Che gelida manina” de “La Bohème”, de Puccini, i “Ah mes amis… Pour mon ame…” de “La fille du Régiment”, de Donizetti. Arribades les propines i amb un públic totalment rendit als seus peus, Camarena interpreta “La donna è mobile”, de l’òpera “Rigoletto” de Verdi, i també el cor “Va pensiero” de “Nabucco”, del mateix compositor, tancant amb el meravellós bolero “Contigo en la distancia” de César Portillo de la Luz.

La relació de col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el Festival Castell de Peralada ve de lluny. Com es feliciten els responsables del Festival Castell de Peralada, aquesta és una mostra més de la voluntat de la CCMA de promoció i difusió dels festivals rellevants que promouen la cultura al país.