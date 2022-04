El canal 33 estrena aquest divendres 8 d'abril (23.40 h) el quart capítol de la sèrie de programes de format slow TV Un passeig pels museus visitant el Teatre-Museu Dalí de Figueres. Un passeig pel Dalí ressegueix el mateix recorregut que faria qualsevol persona que visita aquest museu emblemàtic de la ciutat de Figueres.

Al Museu Dalí, el programa convidarà l’espectador a escoltar diversos fragments de l’òpera poema Être Dieu, del mateix Dalí, mentre veu l’edifici des de l’exterior i es passeja per les sales.

El trio teatral Espai Dual representarà un fragment del seu espectacle Bi got is a la sala de la cúpula. La Jove Orquestra de Figueres, dirigida per Jordi Piccorelli, interpretarà la suite n.1 de Carmen de Bizet, Toreador i Aragonesa. La soprano Mao Miyoshi, acompanyada pel pianista Daniel Vidal –tots dos alumnes de l’ESMUC–, interpretarà l’ària Comme scoglio immoto, de l’òpera Così fan tutte, de Mozart.

Un passeig pels museus

A Un passeig pels museus, l'espectador coneix els racons de cinc museus i totes les obres que s'hi exposen en una inclusió a l'anomenada slow TV o televisió tranquil·la. Aquest format consisteix a gravar la realitat tal com la veu l'espectador, sense editar les imatges i amb el mínim d'artificis. És una modalitat que es caracteritza per una llarga durada, durant la qual es filma un esdeveniment o una escena en la seva totalitat i en un sol pla seqüència.

Durant el recorregut, la càmera va topant amb diversos artistes que amenitzen la visita amb arts escèniques i donen contrast a les obres exposades en harmonia entre la mostra viva i les obres del museu. Interpretació, dansa, música vocal i instrumental; tot, en una peça audiovisual que aglutina les arts plàstiques i escèniques en un format sorprenent, de ritme tranquil i relaxat.

Els cinc programes de què consta aquest passeig pels museus visitaran el MNAC, el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró, els museus de Sitges i el Teatre-Museu Dalí.