El Canal 33 actualitzarà dilluns vinent la seva imatge i oferta de continguts. El logotip del canal cultural es manté, emmarcat en la finestra icònica de la cadena, però se n’actualitza la imatge gràfica i els molinets. Quant a la graella, al llarg de la setmana s'aniran estrenant una sèrie de nous formats, molts d'ells de producció pròpia -que són els projectes guanyadors de la tercera crida del Departament de Cultura amb finançament de l'ICEC-, documentals, nous espais de teatre i cinema i produccions alienes. Del primer apartat, destaca l'estrena dels programes Anticossos (una sèrie que barreja el documental i la dansa), La pell dels murs (sobre l'art urbà) i El local (en què un artista en convida un altre a col·laborar).

Bona part de les novetats a la graella del 33 arriben de la ma dels projectes guanyadors de la tercera convocatòria de projectes audiovisuals innovadors per a la programació del Canal 33. Una convocatòria que, com les anteriors, anava adreçada a professionals independents, nous creadors, i al sector audiovisual en general i que va organitzar la CCMA i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Fruit d'aquella convocatòria neixen programes com Anticossos (els dilluns a la nit), una sèrie en col·laboració amb Goodmoment que barreja el documental i la dansa, que adapta, en una representació dramàtica, històries socials controvertides i d’àmbit universal. Consta de cinc capítols de 25 minuts.

La pell dels murs, els dimarts, és la nova sèrie documental del 33 per endinsar els espectadors en l'art mural i de carrer a propòsit de la seva presència creixent i reconeixement internacional. Mostrarà el procés de creació de grans obres murals per part de diversos artistes a diferents punts del territori.

I els dijous s'emetrà El local, un format nou en què dos grups de música completament diferents toquen junts. Seran sis capítols en què un artista en convida un altre a fer un “feat”, és a dir, una col·laboració, dins d’un estudi de gravació. Suu i El Petit de Cal Eril, Andrea Motis i el grup Buhos i Lildami amb Clara Peya, són algunes de les parelles de ball que proposa el programa.

Properes estrenes

Aquests tres espais s'estrenen ja la setmana vinent, però la cadena té previstes més novetats una mica més endavant. Un és Històries gegants, un programa que centra l’objectiu en les persones que fan viure el món de la imatgeria popular. L'espai estarà conduit per la cantant i periodista Sara Roy. Actualment, aquest sector viu una gran eclosió a Catalunya, on cada any mou més de tres milions de persones de públic al voltant dels 10.000 esdeveniments que se celebren amb la presència de gegants i figures del bestiari popular.

També pendent d'estrena hi ha El retorn de les lluernes, un programa sobre literatura on a cada episodi, un lector anònim explora les curiositats i preguntes que li ha despertat la lectura d’un llibre. I Un passeig pels museus, un programa que ofereix a l’espectador l’oportunitat de conèixer els racons de cinc dels museus més emblemàtics del país i totes les obres que s’hi exposen en una incursió a l’anomenada “slow TV” o televisió tranquil·la, que consisteix a gravar la realitat tal com la veu l’espectador, sense editar les imatges i amb el mínim d’artificis.

Enmig de tantes novetats, el 33 manté espais de referència com Quan arribin els marcians, Tot el temps del món, Quèquicom i En companyia, o els espais de reportatges i documentals 60 minuts i El documental.

Teatre, cinema i curtmetratges

D'altra banda, del 7 de febrer, els dissabtes del 33 s’ompliran de teatre, gràcies a un acord entre els mitjans de la CCMA amb el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) per impulsar la promoció de les arts escèniques. Aquest acord, amb una vigència de dos anys, serveix per coproduir l’enregistrament d’obres teatrals que ara s'aniran programant setmanalment a la televisió pública.

De la mateixa manera, i després de diversos dissabtes teatrals, pels volts de Setmana Santa es començaran a programar Estrenes de cinema català. Produccions que han recorregut un bon nombre de festivals, on han recollit reconeixements, com Armugán, de Jo Sol; Les perseides, d’Alberto Dexeus i Ànnia Gabarró; Ardara, de Xavier Puig i Raimon Fransoy; o Terra de telers, de Joan Frank Charansonnet, entre altres.

El 33 continuarà mantenint el seu espai per al curtmetratge amb Curtcircuit 33, amb la seva mostra de produccions lligades als festivals de cinema i de curtmetratges de més prestigi del país, i Curtcircuit Taller, amb les creacions de les escoles de cinema i de cineastes independents catalans.

Quant a la producció aliena, arribarà una docusèrie de cinc capítols amb detalls sobre la el règim franquista que pretén revelar La veritat sobre la dictadura de Franco' Rituals (BBC), una sèrie antropològica amb històries èpiques, tradicions ancestrals i de gent d'arreu; el gastronòmic Grans àpats; i l'espai de viatges (ja en antena) Grans viatges.