La relació entre Bàrbara Rey i Ángel Cristo es portarà a la ficció. Atresmedia ha anunciat avui la creació d'una nova sèrie, en aquesta ocasió per al prime time d'Antena 3, que porta per títol "Cristo y Rey" i que es basa en la mediàtica parella que van formar el domador i la vedette durant els anys vuitanta.

La sèrie, que també estarà disponible a Atresplayer Premium, se centrarà en la vida en comú d'Ángel Cristo i Bàrbara Rey, el dia a dia del qual "va marcar l'agenda mediàtica de la societat espanyola durant les últimes dècades del segle XX. Cada pas que donaven era notícia", expressa la nota de la cadena.

"Cristo, el millor domador i el més famós del món; Rey, la dona més desitjada d'Espanya per les seves feines com a actriu i vedette. Junts van formar la parella més popular del moment. Un festeig fugaç que en poques setmanes es va materialitzar en un matrimoni ple de llums i ombres; que va intentar allunyar-se dels focus amb el circ com a teló de fons, però que no va deixar d'estar ni un sol dia en la palestra", avança la cadena, que d'aquesta manera s'endinsa de nou en l'univers del cor després d'una dècada sense continguts, encara que, això sí, des de la ficció.

La sèrie, que estarà dirigida per David Molina, compta amb Daniel Écija com a showrunner. Andrés Martín Soto (coordinador de guió), Patricia Trueba, César Mendizábal i Ángel Gasco-Coloma formen l'equip de guió. Al capdavant de la direcció d'Art estarà Koldo Vallés. Tommie Ferreras com a director de fotografia i Loles García al disseny de vestuari. Salvador Gómez és el director de Producció, mentre que Ana Sainz-Trápaga i Patricia Álvarez de Miranda són les encarregades del càsting.

Així serà 'Cristo y Rey'

Madrid, 1979. Ángel Cristo és el millor domador del món. Bàrbara Rey, actriu i musa del destapi, la dona més desitjada d'Espanya. Des que es coneixen fins que anuncien el seu matrimoni transcorren només unes setmanes. Són les noces de l'any i la notícia ocupa les portades de totes les revistes. El Circ de Bàrbara Rey i Ángel Cristo es converteix en l'espectacle de moda; un negoci milionari.

Diners, fama, luxe... Nou anys de relació en els quals Espanya va ser testimoni de la felicitat de la parella: el naixement d'Angelito i Sofía, la compra de cotxes esportius, joies, un ostentós xalet a La Moraleja... Lluny dels flaixos, no obstant això, s'amaga una escalada de drogoaddicció, ludopatia, infidelitats i maltractaments... I, de fons, l'ombra de la relació de Bàrbara amb un poderós home d'estat.