La segona temporada de Vida perfecta, creada, dirigida i interpretada per Leticia Dolera, s'estrenarà aquest divendres a Movistar+, completa sota demanda, i arribarà a Estats Units el 2 de desembre de la mà d'HBO Max. En aquests sis nous capítols, que segueixen amb el to de comèdia dramàtica, Dolera indaga més en els conflictes interns dels protagonistes i reflexiona sobre "què passa després de patir una crisi personal". En una entrevista amb l'ACN, la directora ha assenyalat que les tres dones protagonistes es ressituen després de la crisi que van patir a la primera temporada. Elles tres i el personatge del Gari entren "en contacte amb la seva por més profunda", afegeix.

La segona temporada de la sèrie se situa sis mesos després que veiéssim a la Maria, la Cris, l'Esther i el Gari a l'habitació de l'hospital. La Maria és mare, però la maternitat no la fa sentir com s'havia imaginat. La Cris i Pablo decideixen obrir la seva relació i superar els obstacles junts, però tot és més difícil de l'esperat. Mentre, l'Esther lluita contra la seva por a créixer i al compromís. Dolera torna a dirigir una temporada de Vida perfecta i firma el guió amb Manuel Burque. Així mateix, les directores Lucía Alemany i Irene Moray dirigeixen un episodi cadascuna. El trio femení protagonista de la sèrie format per Dolera juntament a Celia Freijeiro i Aixa Villagrán, està acompanyat en aquesta segona temporada per un repartiment amb Enric Auquer, Goya al millor actor revelació l'any 2020 i reconegut amb el Premi Feroz i l'Ondas per la seva interpretació de Gari a la sèrie, repeteix el personatge en la segona temporada, Manuel Burque, Font García, Carmen Machi, Fernando Colomo i Míriam Iscla, entre altres.

Dolera explica que la segona temporada segueix sent una comèdia dramàtica, que "indaga més en els conflictes interns dels personatges i va més endins". De fet, apunta, és una temporada que parla sobre què passa després d'una crisi i una catarsi personal, ja sigui una crisi de parella, laboral o personal. "Tots tenim una por que té a veure amb la nostra personalitat i la nostra ferida particular, i els quatre protagonistes entren en contacte amb aquesta ferida". En el cas de la Maria, l'Esther i la Cris, el tema de l'amor i la parella serà troncal en la seva trama, afegeix. Dolera explica que la filosofia interna de la sèrie, present en la primera i la segona temporada, és que les persones tenim idees sobre conceptes universals com la parella, l'amistat, la maternitat, la paternitat o l'èxit, i a vegades aquestes idees xoquen amb la realitat. "És la idea versus la pròpia vida", apunta.

La directora considera que el tema de les relacions de parella i d'intimitat són un terreny fèrtil per l'autoconeixement i pel treball personal. "El que vius amb una parella et posa en contacte amb zones molt vulnerables i molt profundes i ho fa d'una manera diferent de quan tens un vincle d'amistat o un repte professional", remarca.

Rodatge

La directora assegura que ha viscut la creació i el rodatge de la segona temporada de la sèrie d'una manera molt feliç i que s'ha sentit molt afortunada en cada moment. "Molt afortunada de fer una segona temporada d'un projecte tan personal i que m'ha donat tantes alegries i de repetir amb tot aquest equip humà". La primera temporada de Vida perfecta va guanyar diversos premis i reconeixements com el Fotogramas de Plata a la millor sèrie espanyola, segons els lectors, i dos Premis Feroz. Dolera admet que no pensava fer segona temporada i quan li va proposar Movistar+ li va donar voltes perquè "no volia fer una nova temporada només perquè vam tenir èxit, sinó que necessitava trobar un camí interessant per explorar i que tingués sentit". Quan va pensar en com serien les tres trames principals va decidir fer una segona temporada. "Primer necessitava saber què fer amb els personatges".

Reconeix que no ha volgut seguir tot i que Movistar+ i HBO Max volien tirar endavant una tercera temporada. Dolera va refusar la proposta perquè creu que els personatges acaben en un lloc molt determinat i han de seguir allí un temps. "Ara m'he d'enfrontar a altres projectes com a guionista, directora i actriu. Necessito pensar com a creadora altres universos i històries". Vida perfecta és una producció de Movistar+ juntament a HBO Max, en col·laboració amb Corte y Confección de Películas i en associació amb Beta Film. S'estrena aquest divendres a Movistar+, completa sota demanda, i arribarà a Estats Units el 2 de desembre a través d'HBO Max.